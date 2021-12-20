Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Tekelioğlu'ndan Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'e ziyaret

BİLECİK (AA) - Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve beraberindekiler, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.

Başkan Tekin'in makamındaki ziyarette, Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Tekelioğlu, çalışmaları hakkında Başkan Tekin'e bilgi verdi.

Tekelioğlu, 1-7 Mart Yeşil Haftası öncesi ilçede ilkokul öğrencileri için hazırladıkları projelerle çocukları küçük yaşlardan itibaren kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yapacakları çalışmaları anlattı.

Başkan Tekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, belediye olarak her zaman Yeşilay'ın faaliyetlerin destek olacaklarını ifade etti.

Ziyarette, belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.