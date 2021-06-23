"Yeşilay 11 Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
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"Yeşilay 11 Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

'Yeşilay 11 Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yetenek yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik'te, "Yeşilay 11 Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışmasında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.

Bilecik'te, "Yeşilay 11 Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışmasında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.

Türkiye Yeşilay Bilecik Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yetenek yarışmasının belge töreninde konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şubenin kısa sürede teşkilatlanmasını tamamlayarak emin ellerde, doğru bir şekilde alan çalışmaları yaptığını söyledi.

Vali Şentürk, şöyle konuştu:

"Bağımlılık konusunda alınması gereken önlemleri ve elde var olanların kıymetinin bilinmesini öğrencilerimiz şiir ve kompozisyonlarında çok güzel vurgulamışlar. Bizim temel arzumuz, erdemli, nitelikli, donanımlı, ülkesine ve insanlığa faydalı insan yetiştirmek. Yeni meziyetleri, yetenekleri ve birikimleri kazanırken bir şeyleri de kaybetmemiz lazım. Bizi eksiye götüren, kazançtan zarara sebebiyet veren de bağımlılıklardır. Yeşilay, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak bakımından önemli bir gönüllü kuruluştur. Bağımlılık yapan unsurlara ilişkin bilinçlenmeyi en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Bize zarar olanları biz ortadan kaldıracağız. Önemli olan konuları tabana yaymamız gerekiyor. Hep birlikte sahiplenirsek atacağımız adımlar kalıcı hale gelir. Bağımlılıkla mücadelede bayrağı Yeşilay taşıyacak ama tek başına bırakmayacağız, hep beraber her noktasında yanında olacağız. Bizler de sorumluluktan pay alacağız."

Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu da yetenek yarışmasına bu yıl il genelinde 36 bin öğrenciden 4 bin 386'sının katıldığını bildirdi.

Daha sonra Şentürk, dereceye giren öğrenci ile yarışmaya katkı sağlayanlara belgelerini verdi.

'Yeşilay 11 Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yetenek yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
'Yeşilay 11 Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yetenek yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
'Yeşilay 11 Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yetenek yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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"Yeşilay 11 Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi - Haberler
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