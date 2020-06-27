Yeşil Yol'un Ordu etabı yapılıyor
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Yeşil Yol'un Ordu etabı yapılıyor

KARADENİZ Bölgesi'nde, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesinde, yol yapım çalışmaları sürüyor.

Yeşil Yol'un Ordu etabı yapılıyor
27.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:55

KARADENİZ Bölgesi'nde, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesinde, yol yapım çalışmaları sürüyor. Projenin Ordu etabındaki Çambaşı Yaylası ile Topçam Mahallesi arasındaki 25 kilometrelik yolda, çalışmalar yeniden başladı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından Doğu Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında, Karadeniz yaylalarının birbirine bağlanması amacıyla 'Yeşil Yol' Projesi hazırlandı. Proje ile Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarının 2 bin 600 kilometrelik yol ağı ile birbirine bağlanması planlandı. Yaylalarda kesintisiz, kolay ve konforlu ulaşımın sağlanmasının amaçlandığı projede, 7 metre genişliğinde gidiş-geliş tek şerit olarak beton ve asfalt yol yapıldı. Yeşil Yol'un tamamlanan etaplarının ulaşıma açılması ile Karadeniz'de yeşile yolculuk başladı. Yeşile yolculuğa çıkanlar, sahile inmeden yüksek rakımlı Karadeniz yaylalarını geziyor.

2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol'un, Ordu sınırları içinden geçen 240 kilometrelik kısmının, 130 kilometresini Ordu Büyükşehir Belediyesi, 110 kilometrelik kısmını ise Karayolları düzenliyor. Projenin Ordu etabındaki Çambaşı Yaylası ile Topçam Mahallesi arasındaki 25 kilometrelik yolda, yazın gelişiyle birlikte çalışmalar yeniden başladı.Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, 25 kilometrelik yolun 5 kilometresinin daha önce tamamlandığını ve çalışmaların yeniden başladığını açıkladı. Alp, "Ordu'nun yaylalarını birleştiriyoruz. Yolun daha önce 5 kilometrelik kısmı tamamlanmıştı. Bu hafta içerisinde yeniden başlattığımız çalışmayla, kalan 20 kilometrelik bölümü de beton yola kavuşturacağız. Bu yolla birlikte, denize en yakın kayak tesisi olan Çambaşı Kayak Merkezi'ne ulaşım için yeni bir alternatif güzergah oluşmuş olacak. Yeşil Yol Projesi, muhteşem doğal güzelliği ve manzarası ile görenleri etkileyen Topçam-Çambaşı Yaylası ve çevresindeki obalara ulaşımı çok daha kolay hale getirecek" dedi.'TOPÇAM MAHALLESİ, ÖNEMLİ BİR GÜZERGAHTA'Yeşil Yol Projesi'nin mahallerine de katkı sağlayacağını ifade eden Topçam Mahallesi Muhtarı Murat Sevinç, "Yeşil Yol Projesi'nin bağlantı noktasındayız, o nedenle Topçam Mahallesi, güzergah olarak çok önemli bir yerde. Yapılan çalışmalar mahallemizin geleceği için de önemli olacak. Yolun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Yarım kalan bir yolumuz vardı ve çalışmalar yeniden başladı" şeklinde konuştu.'BU YOLLARIN YILLARDIR HAYALİNİ KURUYORDUK'

Köşe Mahallesi Muhtarı Gültekin Kıran da, "Çambaşı Yaylası'ndan başlanarak Topçam Mahallesi'nden geçen Yeşil Yol'un Çukuralan mıntıkasındayız. Çukuralan ve Topçam arasında çalışmalar başladı. Bu yol, mahallemize bağlı obamızın içinden geçiyor. Yeşil Yol, yayla turizmi ve bizler için de çok önemli. Biz bu yolların yıllardır hayalini kuruyorduk. Düne kadar atıl olan yaylalarımız şimdi gözde bir hale geldi" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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