Yeşil Yol Projesi 7. Koordinasyon Toplantısı"
Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane'nin yeni bir lokasyon olduğunu belirterek, "Gümüşhane artık turizme hazır. Gümüşhane'de hedefimiz 500 bin turisti ağırlamak.
Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane'nin yeni bir lokasyon olduğunu belirterek, "Gümüşhane artık turizme hazır. Gümüşhane'de hedefimiz 500 bin turisti ağırlamak." dedi.
Vali Memiş, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından Gümüşhane'de bir otelde düzenlenen "Yeşil Yol Projesi 7. Koordinasyon Toplantısı"nda, kentte turizme yönelik çalışmaları değerlendirdi.
Gümüşhane'nin, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan tarihi İpek Yolu üzerine kurulu olduğunu anımsatan Memiş, kentte yapılan yollarla turizm destinasyonlarına ulaşımın kolaylaştığını ve buraların ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.
Memiş, yolun sağlıklaştırması yapılmadan önce Limni Gölü'nü yılda 10 bin turistin ziyaret ettiğini ifade ederek, "Limni Gölü bu sene 80 bini geçti. Karadeniz'in turizmini sadece Ayder'le, Uzungöl'le yapabilir misiniz? Yeni lokasyonlara ihtiyaç var. Gümüşhane yeni bir lokasyon. Gümüşhane artık turizme hazır. Gümüşhane'de hedefimiz 500 bin turisti ağırlamak." diye konuştu.
"Bölgede 696 milyon liralık yol yatırımı planlıyoruz"
DOKAP Genel Sekreteri Ekrem Yüce de Gümüşhane başta olmak üzere DOKAP bölgesi kültür envanterinin hazırlanması projesinin yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.
DOKAP tarafından Eylül 2017 itibarıyla sorumlu kuruluşlar tarafından 900 projenin faaliyete geçirildiğini dile getiren Yüce, "Yeşil Yol projesi ile bölgede 696 milyon liralık yol yatırımı planlıyoruz. Karşılığında 3 milyar liralık katma değer elde edeceğimizi öngörüyoruz. Yeşil Yol ile bölgeye gelen insan sayısını 450 binden 1 milyon 275 bine çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
Toplantıya, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Özel İdare Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman, Artvin, Rize, Tokat, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Samsun ve Ordu illerinden de ilgililer ile bazı kurum temsilcileri katıldı.