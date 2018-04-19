Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayacak "Yeşil Yol Projesi" kapsamında, Ordu'daki çalışmalar devam ediyor.

Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) Turizm Master Planı kapsamında, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlamak amacıyla Yeşil Yol Projesi hazırlandı.

Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarını birbirine bağlamak için 2013 yılında çalışmalarına başlanılan 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol Projesi dahilinde Ordu sınırları içerisinden geçen yolda da çalışmalar sürüyor.

Toplam 2 bin 600 kilometrelik güzergahta Ordu sınırları içerisinden geçen 240 kilometrelik yolun 130 kilometresini Karayolları, 110 kilometresini de Ordu Büyükşehir Belediyesi yapıyor.

Projenin Ordu etabındaki Çambaşı Yaylası ile Topçam Yaylası arasındaki 25 kilometrelik yolda incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 5 kilometresi sıcak asfalta kavuşturulan güzergahta çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söyledi.

Yeşil Yol Projesi ile Karadeniz'deki doğa harikası yaylaların gün yüzüne çıkacağını ifade eden Yılmaz, "25 kilometrelik güzergahta 5 kilometre sıcak asfalt çalışmasını tamamladık, kalan 20 kilometrelik yolda ise altyapı çalışması sona erdi. Bu yıl da 20 kilometrelik mesafenin tamamını sıcak asfalta kavuşturarak Kabadüz yaylaları ile Mesudiye yaylalarını birbirine kavuşturacağız." dedi.

Ordu'da devam eden alternatif yollar ve Çambaşı Yaylası'ndaki yatırımlarla birlikte Yeşil Yol'un turizme büyük katkı sağlayacağını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Karadeniz'in en güzel yaylaları Ordu'muzda. Türkiye'de denize en yakın kayak merkezi olan Çambaşı Kayak Merkezimizi hizmete açtık. Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından işletilen bu tesis, kış sezonunda günde yaklaşık 2 bin 500 kişiye hizmet verebiliyor. Karadeniz sahil yoluna alternatif Yeşil Yol ile de bu tesise kolay ulaşılabilecek. Çambaşı Yaylası'ndaki otel projemiz ve özel sektörün yaptığı yatırımlarla birlikte Yeşil Yol, bölge turizmine çok ciddi bir katkı sağlayacak."