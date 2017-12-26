İstiklal Caddesinde Koku Nedeniyle Vatandaşlar Yürümekte Zorlandı

Taksim'deki cadde düzenlemeleri sebebiyle uzun süredir çalışmayan nostaljik tramvay perşembe günü tekrar hizmete açılıyor.

Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken asfalt dökümü sırasında yayılan koku nedeniyle vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yürümekte zorluk çekti.



ASFALT DÖKÜLDÜ

Nostaljik tramvay hattına yeşil renkli mastik kaplama döşeme çalışmaları sürüyor. 1570 metrelik nostaljik tramvay hattındaki bazı bölümlere bugün de mastik asfalt döküldü.



YÜRÜYENLER ZOR ANLAR YAŞADI

Çalışmalar sırasında yayılan duman ve koku nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı. Taksim'de gezenler asfalt makinesinin yanından geçerken elleri ve kaşkollarıyla burunlarını kapattı.







