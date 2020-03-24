Yeşil Yıldız Derneğinden "Diyarbakır için bir gün" kampanyası
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Yeşil Yıldız Derneğinden "Diyarbakır için bir gün" kampanyası

Çin'den Dünyaya yayılan,Dünyayı adeta esir alan Corona Virüs COVİD-19 Salgın tehdide karşılık Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Diyarbakır'da yardım ve farkındalık çalışması başlattı.

24.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:26
Yeşil Yıldız Derneğinden

Dernek başkanı Yahya ÖGER yaptığı açıklamada:

Bu hastalığın Dünyaya ve bütün insanlık âlemine faturası ağır olacaktır.Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da yetkililerin almış olduğu tedbirler takdire şayandır.Ancak bu salgının uzun süreli olacağı Dünya Sağlık Örgütü tarafından teyit edilmiştir. Önlemlerin halktan karşılık bulması en büyük temennimizdir.

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği BaşkanıYahya ÖGER

Diyarbakır'da coronavirüs'ün önüne geçmekİçin İki Büyük Kampanya başlattığımızı kamuoyuna deklare etmek istiyoruz.

1- "Diyarbakır Evde kal" kampanyası başlatarak bu virüsün Diyarbakırda yayılması yavaşlatılmalısını hedefliyoruz. Bu şekilde Diyarbakır'daki hastanelerimiz ve Sağlık Çalışanlarımızüzerindeki yükü azaltarak hastalığa yakalanan vatandaşlarımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sağlamanın önünü açabiliriz.

2-Diyarbakır'da özelikle tekstil, kimya ve medikal alanlarında çalışan firmalarımız Sağlık çalışanları için Koruyucu önlük, sıvı geçirmez önlük, eldiven, gözlük, dezenfektan, maske üretimi için Diyarbakır'da ve Diyarbakırlı firmalara, iş adamlarına Odalara, Meslek kuruluşlarına çağrıda bulunarak ikinci bir kampanya başlatıyoruz.

3-Kampanyamızın ismi "Diyarbakır için Bir Gün" . Diyarbakır'lı kimya, plastik, tekstil, medikal firmalarımızın bir günlük üretimlerlerini Coronavirüsün Diyarbakırımıza yayılmasını engellemek için destek sağlamasını bekliyoruz.

4-Tüm bu toplanan malzemelerin Diyarbakır İl sağlık Müdürlüğü üzerinden hastanelere dağıtılmasını ve artan maske ve dezenfektanları ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz üzerinden alt gelir guruplarına ulaştırılamasını bekliyoruz.

5-Yine kolonya üreticisi firmalarımıza, diğer firmalarımızdanhammadde konusunda desteklenerek , kolonya üreticisi firmalarımızınbir günlük üretimlerini alt gelir gurubuna dağıtılması konusunda bir çözüm bulunması için iş adamlarımıza ve firmalarımıza çağrıda bulunuyoruz.

6-Biz bu süreçte şunu gördük;çoğu büyük marketler zincirlerinde bile ürünler biterken ve zamma giderken Diyarbakır'da bu zamma tevessül etmeyen marketlerimiz, marketler zincirimiz oldu. Bunun için kendilerine şükranlarımızı buradan iletmek istiyoruz.

Bu gün hertürlü siyasi ve ideolojik yorumu bir tarafa bırakıp birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğimiz gündür.Sizlerin bir günlük katkısını Diyarbakır unutmayacak ve bunun karşılığını katbe kat size kazandıracaktır. Çünkü Diyarbakır halkı yapılan iyiliği hiç bir zaman unutmaz

Kaynak: Bültenler

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