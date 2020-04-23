Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Öger Açıklaması Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öger, çocuk ve gençlerin internet kullanımının süresini sınırlandırmasını önerdi.

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öger, çocuk ve gençlerin internet kullanımının süresini sınırlandırmasını önerdi.

Öğer yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla çocuk ve gençlerin sosyal medya ve internet ile çok zaman geçirdiğini söyledi.

Çok fazla evde kapalı kalan çocuklarda fiziksel ve ruhsal hastalıklar oluşabileceğini dile getiren Öğer, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda teknolojiyi sosyal medya kullanımına aşırı meyletme, sosyal medya veya İnternet üzerinden bir çok kişi ile oynanan sanal oyunlara bağımlılık gibi teknoloji orjinli bağımlılıklar aileleri ve bizleri ilerideki zamanlarda daha fazla üzebilir. Bu açıdan ebeveynlerin çocuklarına ve gençlere yönelik internet kullanımının süresini sınırlandırmasını öneriyoruz. "

Sosyal destek grupları ile psiko-sosyal destek hatları aracılığıyla madde, alkol ve tütün kullanımı noktasında danışmanlık yapmasını isteyen Öğer, başta Yeşilay YEDAM olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de destek ekiplerinde yer almasını istedi.

Kaynak: AA