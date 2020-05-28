Yeşil Yıldırım yolunda bir adım daha
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Yeşil Yıldırım yolunda bir adım daha

Hayatı durma noktasına getiren koronavirüs sürecinde tedbir ve dezenfekte hizmetlerini sürdüren Yıldırım Belediyesi, ilçeye vizyon katacak proje çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Yeşil Yıldırım yolunda bir adım daha
28.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:26

Hayatı durma noktasına getiren koronavirüs sürecinde tedbir ve dezenfekte hizmetlerini sürdüren Yıldırım Belediyesi, ilçeye vizyon katacak proje çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Balaban Mahallesi'nde inşaatı süren mesire alanında ilçe sakinlerini doğayla buluşturacak. Şehrin çehresini değiştirecek çalışmalarıyla ilçenin marka değerini yükseltecek sosyal donatı alanlarına yenilerini eklemeye hazırlanan Yıldırım Belediyesi, koronavirüs tehdidinin ardından normalleşme adımları tamamlandığında Balaban Mesire Alanı'nda vatandaşlara doğayla kucaklaşarak nefes alma imkanı sunacak. Toplam 47 bin 990 metrekare alan üzerinde planlanarak çalışmaları süren Balaban Mesire Alanı, şehrin yoğun yaşantısından ve stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara nefes alma imkanı sağlayacak. Piknik alanları, yürüyüş yolları, seyir terasları, çocuk oyun alanları, adrenalin park, kır kahvesi ve kır lokantası yer alacak mesire alanı insanların yeşille kucaklaşmasına imkan tanıyacak.

Yıldırım'ın ve Bursa'nın yeşil hüviyeti içerisinde doğal güzellikleriyle bilinen bir sosyal alanı hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım, eşsiz tabiat güzellikleriyle ve ormanlarla kaplı yapısıyla cennetten bir bahçe gibi bizlere hayat veren Uludağ'ın eteklerine kurulmuş, derelerle, vadilerle bezenmiş bir tarihi mirası doğal mirasla harmanlayan bir ilçemiz. Erikli ve 75. Yıl Mahallelerimizin hemen üzerinde bulunan, trafik gürültüsünün olmadığı, yeşilin her tonuyla bezeli Balaban Mahallemizdeki mesire alanı tamamlandığında ve kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinin ardından koronavirüs tehdidinin sona ermesiyle hayat normal seyrine döndüğünde,hemşehrilerimizin nefes alacakları, yaşamın stresinden uzaklaşacakları ve çocuklarımızın eve hapsolmadan doyasıya oynayabileceği bir alan olacak" diye konuştu.

Bünyesindeki piknik alanları, yürüyüş yolları, seyir terasları, çocuk oyun alanları, adrenalin parkı, kır kahvesi ve kır lokantası ile Yıldırımlıların hizmetine alternatif bir sosyalleşme bölgesi sunacaklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Yapımı hızla süren Balaban Mesire Alanı özellikle yaz aylarında yaşlıların, ailelerin ve çocukların dinlenme mekanı haline gelecek. Mesire alanımızdaki oyun alanları ve adrenalin park ile geleceğimizin teminatı olan yavrularımız ekranlarla değil akranları ile buluşacak. Ailelerin ise stres atarak gününü keyifle geçirecekleri bir mesire alanını hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İnşallah ailelerimiz ile vakit geçirip, bol oksijen alacağımız bu alanda koronavirüs tehdidinin arından en kısa zamanda buluşacağız. Hasretini çektiğimiz güzel günlere az kaldı" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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