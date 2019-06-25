Yeşil, "Yeraltından çıkan en büyük cevher insandır"

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) iş başı yapan ilk 1000 yeni madencinin intibak kursları bağlı oldukları Müessese Müdürlüklerinde devam ediyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yönetim Kurulu TTK Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi ve Gelik İşletmesinde kurs gören yeni madencilere hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

GMİS heyeti ilk ziyaretini TTK Karadon Müessesesine yaptı. Önce Müessese Müdür Yardımcısı Recep Aydemir'i makamında ziyaret eden GMİS heyeti daha sonra Müessese Yöneticileri ile birlikte, Kilimli İşletme Müdürlüğü dershanesinde kurs gören madencileri ziyaret ettiler. GMİS Genel Sekreteri Volkan Yıldız, yeni madencilere GMİS Yönetim Kurulunu tanıtarak "GMİS camiasına hoşgeldiniz" dedi.

Genç madencilere konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, hayırlı olsun dileklerinin ardından şunları söyledi; "Sizler iş başı yaptığınızda ben yurt dışında Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) toplantısındaydım. Döner dönmez sizlerin yanına geldim. Bugün de Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulumuz ve Kurum Yöneticilerimiz ile birlikte yeniden buradayız. Arkadaşlar, sizler kuruma iş başı yaptığınız günden itibaren aynı zamanda da Genel Maden İşçileri Sendikası üyesisiniz. Arkadaşlar Genel Maden İş Sendikası büyük bir camia ve güçlü bir sendikadır. İlk etapta 850 arkadaşımız işe başladılar. Bu 1500 işçi ile tamamlanıp çalışma hayatına girip hep beraber üreteceğiz. Yer altı madenciliği zor bir meslek. Bu kursta size çok önemli bilgiler aktarılıyor. Bu bilgileri çok ciddiye alarak çok iyi öğrenin. Bu öğrendiklerinizi eksiksiz olarak yeraltında çalışırken uygulayın. Yer altında çalışırken önceliğimiz işçi sağlığı ve iş güvenliği. Madencilik zor bir meslektir. Yeraltından çıkan en büyük cevher insandır. Bu anlamda herkes işini düzgün ve güvenli bir şekilde yapmak zorunda. Bizler böyle gördük, sizlerde bunu devam ettireceksiniz. Bizlerde sizler gibi buralardan başladık. Sizlerde yarın sizlerde aday olacaksınız ve bizim şuan bulunduğumuz makamlarda görev yapacaksınız. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizim öncelikli hedefimiz kurum. Öncelikli hedefimiz Zonguldak ve Genel Maden İşçileri Sendikası. Arkadaşlar; Kurum üretmeye devam ettiği sürece Zonguldak var. Genel Maden İşçileri Sendikası var.

Bu anlamda sizler bunu devam ettirmek için işe alındınız. Çalışmaya devam edeceksiniz.

Dediğim gibi, birbirimize sahip çıkacağız, işimizi düzgün yapacağız. Sendikamıza üye olduğunuz andan itibaren tüm sendikal haklardan yararlanmış oluyorsunuz. İş yerleriniz deki en ufak sıkıntıyı, kafanıza takılan, aklınıza yatmayan sorunlarınızı amirlerinize, sendikacı arkadaşlara, bizlere bildirin. Bizler birlik içinde dayanışma içinde olduğumuz için güçlüyüz. Bu gücümüzü de kol kola, omuz omuza verdik öyle elde ettik. Tarihimizi, geçmişimizi biliyorsunuz. Sizler sendikamızı daima takip edin. İnternet Web sayfamız var. Gazetemiz var. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Sendikanız ile işiniz ile ilgili en doğru bilgileri ancak bizlerden alabilirsiniz. Sendika şubelerinizi muhakkak ziyaret edin. En ufak şeyde bile bilgi alın. En büyük cehalet bilgisizliktir. Yine çok önemli bir konu arkadaşlar. Daha öncede söylemiştim. Maden İşçileri Eğitim ve Spor Vakfımız var. Bu Vakıf, üniversitede okuyan maden işçilerinin ve maden şehitlerinin çocuklarına öğrenim bursu veriyor. Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Sizin vereceğiniz bir sigara paketi parası ile çocuklarımız burs alarak öğrenimlerine önemli destek sağlamış oluyorsunuz. Yarın sizin çocuklarınız da bu burstan yararlanacaktır. Ben özellikle rica ediyorum. Hepiniz bu vakfa üye olun. Vakfın işi sadece burs ile bitmiyor. Köy okullarımıza ve köylerimizdeki spor faaliyetlerine de destek veriyoruz.

Yine Ankara'ya gittiğinizde orada misafir olarak kalabileceğiniz Misafirhanemiz var.

Orada aileleriniz ile birlikte düşük bir meblağ karşılığı orada misafir olabiliyorsunuz."

Karadon Kilimli İşletmesinin ardından GMİS Heyeti Kurum yöneticileri ile birlikte Gelik İşletmesinde kurs gören yeni madencileri ziyaret ettiler. GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş'ın Genel Merkez Yönetim Kurulunu tanıtmasının ardından Genel Başkan Hakan Yeşil yeni kursiyerlere bir konuşma yaptı.

GMİS heyetinin ziyaretlerinde GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Karadon Şube Yöneticileri katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA