Yeşil Vatan'ın yeni bekçileri İnsansız Hava Araçları

- Yeşil Vatan'ın yeni bekçileri İnsansız Hava Araçları Son bir ayda Antalya, Muğla, Adana gibi illerde arka arkaya çıkan orman yangınlarında görev alan İnsansız Hava Araçları 103 yangını ilk anda tespit etti.

- Yeşil Vatan'ın yeni bekçileri İnsansız Hava Araçları

Son bir ayda Antalya, Muğla, Adana gibi illerde arka arkaya çıkan orman yangınlarında görev alan İnsansız Hava Araçları 103 yangını ilk anda tespit etti.

MUĞLA - Dünyada İnsansız Hava Araçları'nı kullanan ilk ülkelerden birisi olan Türkiye'de son bir ay içinde 103 adet orman yangını İHA'lar tarafından ilk tespiti yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Gökyüzündeki İHA'larımızla 'Yeşil Vatan'ımızın kıymetli ormanlarını 7/24 kontrol ediyoruz. Yangınları İHA'larla tespit edip, onlardan edindiğimiz bilgiyle yangınla mücadele yöntemlerimizi belirliyoruz" denildi.

Muğla'da 29 Temmuz'da başlayıp, 21 Ağustos'ta Köyceğiz yangınını kontrol altına alınması ile sonuçlanan büyük orman yangınlarında 4 adet İnsansız Hava Aracı görev almış ve birçok küçük çaplı orman yangını İHA'lar tarafından tespit edilerek zamanında müdahale ile kontrol altına alınmıştı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise, "Bayraktar TB2 İHA'larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımında Bin 413 saat uçtu. 103 yangını ilk anda tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. Emeği geçen herkese şükranla" mesajını yayımladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun