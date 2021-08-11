'Yeşil vatan'ın savunucuları, Afyonkarahisar'da törenle karşılandı
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'Yeşil vatan'ın savunucuları, Afyonkarahisar'da törenle karşılandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli işçiler, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürdükten sonra görev yerlerine döndü.

AFYONKARAHİSAR Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli işçiler, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürdükten sonra görev yerlerine döndü. İşçiler, törenle karşılandı.

Manavgat'ta 10 gün süren orman yangınının söndürülmesinin ardından kente dönen Afyonkarahisarlı orman işçileri, arazözleriyle Kocatepe Orman Yangın İstasyonu'nda mesailerine başladı. Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, göreve başlayan ekipleri Manavgat'ta gösterdikleri üstün performanstan dolayı tebrik etti. Us, farklı illerde çıkan orman yangınlarına Afyonkarahisar'daki 10 ekipten 8'inin müdahalede bulunduğunu söyledi. 'Yeşil vatan'ın savunması için Manavgat'a giden ekibe teşekkür eden Us, "Yangınların söndürülmesi bizim için çok önemliydi. Görevlerinin ardından ekiplerimiz sağ salim görev yerlerine giriş yapmaya başladı. Arkadaşlarımız yangın bölgelerinde özverili şekilde çalıştı" dedi.

'YANMAKTAN KURTULDUK KİMİ ZAMAN'Manavgat'taki yangın bölgesinde söndürme soğutma çalışmalarında görev alan Ramazan Kaymak, yaşadıklarını anlattı. Orada çok zor şartlarda mücadele ettiklerini ifade eden Kaymak, "Yangın kimi zaman 25-30 metrelere alev sıçrattı. Yanmaktan kurtulduk kimi zaman, ama yine de Allah'ın izni ile yangınlarımızı söndürdük. İnşallah bir daha böyle afetler ülkemizin başına gelmez. Yaklaşık 12 gün orada bulunduk. Günlük en fazla 1 veya 2 saat uyku ile mücadele ettik" dedi.'TAŞI YASTIK, TOPRAĞI DÖŞEK YAPTIK'Afyonkarahisar'dan Manavgat'taki yangına müdahale için giden ekipte yer alan Şuayip Düzdaş, ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Manavgat'ta cansiperane çalıştık. Şartlar çok zordu ama olsun biz işimizi seviyoruz. Vatanı korumak börtü böceği korumak, vatanı korumak yeşili korumak, vatanı korumak insanları korumak, vatanı korumak hayvanı, yaban hayatını korumak. Biz işimizle gurur duyuyoruz. Seve seve yapıyoruz, her an için 24 saat nöbet bekliyoruz, yangın çıktığında müdahale ediyoruz. Orada taşı yastık, toprağı döşek yaptık, yorganımız yoktu fark etmez. 1 saat, 2 saat uyku ile yangına müdahale ettik."

Orman işçileri, karşılamanın ardından AFOFF Off-Road Kulübü üyeleriyle birlikte Zafer Bal Ormanı'nda temizlik çalışmasına katıldı.


'Yeşil vatan'ın savunucuları, Afyonkarahisar'da törenle karşılandı
'Yeşil vatan'ın savunucuları, Afyonkarahisar'da törenle karşılandı
'Yeşil vatan'ın savunucuları, Afyonkarahisar'da törenle karşılandı
'Yeşil vatan'ın savunucuları, Afyonkarahisar'da törenle karşılandı
'Yeşil vatan'ın savunucuları, Afyonkarahisar'da törenle karşılandı
'Yeşil vatan'ın savunucuları, Afyonkarahisar'da törenle karşılandı
'Yeşil vatan'ın savunucuları, Afyonkarahisar'da törenle karşılandı
'Yeşil vatan'ın savunucuları, Afyonkarahisar'da törenle karşılandı
'Yeşil vatan'ın savunucuları, Afyonkarahisar'da törenle karşılandı
'Yeşil vatan'ın savunucuları, Afyonkarahisar'da törenle karşılandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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