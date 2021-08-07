'Yeşil Vatan' için omuz omuza savaşıyorlar
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'Yeşil Vatan' için omuz omuza savaşıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

'Yeşil Vatan' için omuz omuza savaşıyorlar Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekipleri alevlere ve dumanlara karşı meslektaşları ile omuz omuza savaş veriyor.

'Yeşil Vatan' için omuz omuza savaşıyorlar

Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekipleri alevlere ve dumanlara karşı meslektaşları ile omuz omuza savaş veriyor.

MUĞLA - Muğla'da devam eden orman yangınların söndürülmesi için Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler alevlere ve dumanlara karşı büyük mücadele veriyor.

Sık çam ormanlarının kaplı olduğu Kavaklıdere-Menteşe ilçeleri arasında devam eden orman yangınına müdahale eden Azerbaycan itfaiye ekipleri korkusuzca alevlere karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Türk meslektaşları ile yana yana, omuz omuza alevlere karşı savaş veren Azerbaycanlı itfaiyeciler, kara müdahalesinde önemli görevler üstleniyor.

'Yeşil Vatan' için omuz omuza savaşıyorlar
'Yeşil Vatan' için omuz omuza savaşıyorlar
'Yeşil Vatan' için omuz omuza savaşıyorlar
'Yeşil Vatan' için omuz omuza savaşıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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