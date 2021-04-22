Yeşil, "Ulusal Egemenliğimizin 101. Yılı kutlu olsun"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşil, "Ulusal Egemenliğimizin 101. Yılı kutlu olsun"

Yeşil, 'Ulusal Egemenliğimizin 101. Yılı kutlu olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı yayınladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı yayınladı.

Yeşil'in mesajı şöyle;

"Ulusal Egemenliğimizin 101. yılındayız. Ulusumuzun bağımsızlık mücadelesi verdiği Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ulusumuz tüm dünyaya egemenliğini ve bağımsızlığını ilan etmiştir. TBMM'nin açılışı ve Cumhuriyetimizin ilanıyla Anadolu insanı demokratik bir ortamda hak ve özgürlüklerini kullanmanın ayrıcalığına kavuşmuş, devletin gerçek sahibi olmuştur. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözüyle devletin yönetiminin millete ait olduğunu vurgulamıştır. Ulusumuzun verdiği bağımsızlık ve egemenlik savaşının ardından ülkemizin kalkınması için yeni bir mücadele başlatılmıştır. Nitekim Atatürk ve arkadaşları, özkaynağımız madenlere sahip çıkmışlardır. Biz madenciler, kuşaklar boyu aktarılan üretim kültürüyle çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak üzere ülkemiz için ürettik ve üretmeye devam edeceğiz. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm ulusumuzun ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Engin Altay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeşil, "Ulusal Egemenliğimizin 101. Yılı kutlu olsun" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 16:11:05. #1.15#

title