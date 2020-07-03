Yeşil tarife nedir? Yeşil enerji türleri neler? Yeşil tarifeye nasıl geçilir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yerli ve yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak maksadıyla YETA adını alması beklenen Yeşil Tarife'ye geçileceğini duyurdu. Peki, Yeşil Tarife'ye ne zaman geçilecek?

Yeşil enerjiye nasıl geçilir? Tamamen doğal yollarla üretilen yenilenebilir enerji türleri neler? Çevreye, doğaya zararı olmayan yenilenebilir enerjilerlerin kullanımı normal tarifeye oranla ücret olarak biraz daha pahalıdır. Türkiye'de de kullanım alanının genişletilmesi amaçlanan Yeşil Tarife ile doğaya katkı sağlanabilecek. İşte, detaylar...

YEŞİL TARİFE NEDİR?

Çeşitli ülkelerde kullanımı yaygın olan yenilenebilir enerjilerin Türkiye'de de kullanım alanının artması amacıyla YETA adıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor. Konuyla alakalı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve çevre duyarlılığı fazla olan vatandaşları yenilenebilir enerjiye yönlendirmek için geliştirilen Yeşil Tarife uygulamasına yönelik yasal düzenlemenin şubat ayında Meclis'ten geçtiğini, yönetmeliğin çıktığını ve tarifenin altyapısının hazır olduğunu bildirdi. Dönmez, "Yenilenebilir tarife ya da isteyen yeşil tarife diye de okuyabilir. Böylece isteyen tüketicilerimiz, vatandaşlarımız 'ben sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak istiyorum' dediğinde, onlara özel bir fatura, özel bir tarife düzenlenmiş olacak. Niyetimiz, ağustos ayına kadar bu işlemleri bitirip artık ağustos ayıyla birlikte müşteriye bir seçenek olarak sunmak istiyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

YEŞİL TARİFEYE NASIL GEÇİLİR?

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek bu tarifeye geçmek için bağlı bulunduğu elektrik tedarik şirketine gidilerek "Ben yeşil tarifeye geçmek istiyorum" denerek bunun için dilekçe hazırlamak yeterli olacak.

YEŞİL ENERJİ TÜRLERİ NELER?

Türkiye'de çok az şirket sadece karbon salınımı düşük yeşil enerji kaynakları kullanılarak üretilen enerjiyi tüketiciye sunuyor. Fakat bu tarifeler standard tarifelere oranla daha pahalı şekilde fiyatlandırılıyor. Yeşil enerji olarak nitelendirilen kaynaklar şöyle:

Rüzgar Enerjisi

Hidroelektrik enerji

Güneş Enerjisi

Jeotermal

Biolojik artıklarlardan üretilen enerji