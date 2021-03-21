Yeşil sahalarda ırkçılığın son mağduru Jude Bellingham oldu
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Yeşil sahalarda ırkçılığın son mağduru Jude Bellingham oldu

21.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:26
Yeşil sahalarda ırkçılığın son mağduru Jude Bellingham oldu

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldığını duyurdu.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldığını duyurdu.

Takımının Köln ile 2-2 berabere kaldığı lig karşılaşmasının ardından sosyal medyadan kendisine atılan ırkçı içerikli mesajları fotoğraflayarak paylaşan 17 yaşındaki oyuncu, "Sosyal medyada herhangi bir gün daha..." mesajını yazdı.

Borussia Dortmund, Köln, Bellingham'ın önceki takımı Birmingham City ve İngiltere Futbol Federasyonu, olayın ardından genç oyuncuya destek mesajları paylaştı.

İngiltere futbolunda Derby County'de forma giyen Türk oyuncu Kazım Kazım, Manchester Unitedlı Marcus Rashford, Chelseali Reece James ve Crystal Palacelı Wilfried Zaha gibi birçok oyuncu, son dönemde sosyal medyada ırkçı içerikli mesajlara maruz kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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