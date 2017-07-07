Yeşil Sahalarda Havuz Keyfi

Konak Belediyesi'nin bu yaz açtığı yüzme kursları büyük ilgi gördü. Spor Okulları'nda verilen kurslara ek olarak Levent ve Zafertepe'deki spor tesislerinde inşa ettiği prefabrik havuzlarda başlayan kurslar sayesinde yüzme bilmeyen çocuklar deneyimli eğitmenlerden ders alıyor. Ücretsiz yüzme kursları sayesinde Konaklı minikler hem yüzme öğreniyor hem de tatilin keyfini havuzda eğlenerek çıkarıyor.

HAYDİ ÇOCUKLAR YÜZMEYE

Tecrübeli eğitmenler eşliğinde havuza giren çocuklara doğru yüzme teknikleri öğretiliyor. Havuz keyfini mahallelere taşıyan Konak Belediyesi Levent ve Zafertepe'deki spor tesislerinde hizmete soktuğu prefabrik havuzlarda minikler bir taraftan yüzme öğreniyor bir taraftan da boğucu sıcaklarda serinleme fırsatı buluyor. Ücretsiz yüzme kurslarına Konak'ta yaşayan 2004 - 2011 yılları arasında doğan çocuklar katılıyor. İki dönem sürecek olan ücretsiz kurslar sayesinde denize veya havuza gitme şansı olmayan minikler suyun keyfini yaşıtlarıyla doyasıya çıkartıyor. Mayo ve bonelerini giyerek havuza giren çocuklar eğitmenleri dikkatle dinliyor sonra da kendilerine gösterilen hareketleri uyguluyor. Sıcak havada evde oturmak yerine havuz keyfi yapan minikler uygulamadan oldukça memnun.

GÜVENLİ VE HİJYENİK

Konak Belediyesi'nin Zafertepe ve Levent spor tesislerindeki halı sahalarda inşa edilen prefabrik havuzlar 7 metre genişliğinde, 14 metre uzunluğunda ve 1.30 metre derinliğinde. Her biri 120 ton su ile dolan prefabrik havuzların yan duvarlarında kullanılan paneller betonarmeye en yakın malzemeden yapıldı. Yüksek basınca dayanıklı olan kaplama malzemeler hijyen kurallarına uygun üretildi. Kurulan doğru filtrasyon sistemi ile yosun oluşumu ve bakteri üremesinin de önüne geçildi. Özel üretim havuzların iç döşemesinin gözeneksiz yapısı sayesinde havuzların temizliği de çok kolay yapılıyor. Prefabrik havuzlar çelik yapısı ve esnek iç kaplaması sayesinde de yüzde 100 sızdırmazlık sağlıyor.

