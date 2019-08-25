Yeşil sahada şenlik havasında final

25.08.2019 12:57

Şehitkamil Belediyesi 2019 Futbol Yaz Spor Okulları'nda eğitim gören sporcular, sertifika mutluluğunu düzenlenen futbol şenliğinde yaşadılar. Sporcular, sertifikalarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden aldı.



Yaz tatilinin başladığı ilk günden itibaren farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin zamanlarını verimli değerlendirebilmeleri adına kültür, sanat ve spor alanlarında eğitimler veren ve birbirinden renkli sosyal etkinliklere başarıyla imza atan Şehitkamil Belediyesi, Gazikent Stadyumu'nda düzenlenen Yaz Futbol Spor Okulları Şenliği ve Sertifika Töreni'nde bu kez yıldız kramponları mutlu etti. 4 farklı stadyumda 700'ün üzerinde sporcuyu yeşil sahada buluşturan Şehitkamil Belediyesi, Spor Okulları'nda eğitim dönemini başarıyla tamamlayan futbolculara başarı belgeleri, oyun, spor ve eğlence dolu bir programla verildi. Geleneksel çocuk oyunları istasyonları ve branşa özgü oyun parkurlarında doyasıya eğlenen sporcu öğrencileri; tribünlerde velileri, yeşil sahada Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yalnız bırakmadı.



Akademik ve sportif başarılarını yukarıya çıkartmak istiyoruz



2019 Futbol Yaz Spor Okulları Kapanış Şenliği ve Sertifika Töreni'nde sporculara ve tribünlerde onları yalnız bırakmayan sporcu velilerine seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının özelikle eğitim çağında olan öğrencilerin akademik ve sportif başarılılarını yukarıya çıkartabilmek olduğunu ifade etti. Fadıloğlu, "Bizim amacımız, özellikle öğretim çağındaki çocuklarımızın akademik ve sportif başarılarını yukarıya çıkartabilmek. Bu konuda da özelikle futbol branşı özelinde çalışmalarımızı yalnızca yaz okulu etkinlikleri çerçevesinde değil, tüm yıl boyunca futbol akademimizde devam ettiriyoruz. Burada en alt yaş grubu olan 8 yaşından başlayarak A takım sürecine çıkana kadar çocuklarımıza eğitim veriliyor. Teknik ekibimizden aldığım bilgi çerçevesinde bu sezon 4 sporcumuzun profesyonel spor kulüplerinin altyapılarına transfer olduğunu memnuniyetle öğrendim. En büyük arzumuz, bu haberleri almak. İnşallah bundan sonraki süreçte de transferi gerçekleşen, üst liglere 'merhaba' diyen sporcularımızın sayısı artar. Ben, başarılı çalışmalarından dolayı tüm hocalarımızı kutluyorum. Değerli velilerimize de bize inanıp, güvenip evlatlarını teslim ettikleri için teşekkür ediyor, spor ve sağlık dolu günler diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA