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Yeşil sahada pankartla evlenme teklifi

ANTALYA'da, Manavgat Belediyespor kalecisi İlker Günay, oynanan amatör lig maçının ardından arkadaşlarının açtığı pankart eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklif etti.

03.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:23
Yeşil sahada pankartla evlenme teklifi

ANTALYA'da, Manavgat Belediyespor kalecisi İlker Günay, oynanan amatör lig maçının ardından arkadaşlarının açtığı pankart eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Manavgat ilçesindeki Atatürk Stadı'nda pazar günü oynanan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup müsabakasında Manavgat Belediyespor, MAKÜ Spor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Manavgat Belediyespor kalecisi İlker Aygün, arkadaşlarının açtığı 'Benimle evlenir misin her şeyim' yazılı pankartla kız arkadaşı Rümeysa Yeşilyurt'a evlenme teklif etti. Saha içine gelen Rümeysa Yeşilyurt, önünde diz çöken kaleci İlker'in teklifine 'evet' dedi.Kaleci İlker'in futbolcu arkadaşları ve tribünlerde bulunan taraftarlar, 4 yıldır birlikte olan genç çifti alkışlayarak, tebrik etti.


Kaynak: DHA

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