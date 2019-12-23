Yeşil sahada evlilik teklifi

23.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:18

Ordu 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Orduspor 1967 ile Perşembespor arasında oynanan futbol maçı bitişinde Orduspor 1967 kalecisi Uluhan Arslan, kız arkadaşı Melisa Yıldız'a saha ortasında evlilik teklifi yaptı.



Ordu 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Orduspor 1967, saha ve seyircisi önünde Perşembespor ile karşılaştı. Orduspor, karşılaşmayı 6-0 farklı kazandı. Ev sahibi takımda forma giyen Uluhan Arslan, maçın ardından taraftarları selamlama seremonisine kız arkadaşını da çağırdı. Tribünden inen Melisa Yıldız ile birlikte taraftarları selamlayan genç futbolcu, bu sırada ilginç bir sürpriz yaptı. Kız arkadaşının önünde diz çöken ve pırlantayı uzatan mor-beyazlı takımın kalecisi Arslan, evlilik teklifi yaptı. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Melisa Yıldız, evlilik teklifine 'evet' yanıtı verdi. Sahada bulunan futbolcular ve taraftarlar genç çifti ayakta alkışladı. Uluhan Arslan ve Melisa Yıldız, taraftarları birlikte selamladı. - ORDU

Kaynak: İHA