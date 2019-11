Yeşil sahada erken buluşma, öğrenmeyi hızlandırıyor

04.11.2019 14:30

Futbol branşında farklı yaş gruplarında 9 müsabık takım ile güçlü bir altyapı organizasyonuna sahip olan Şehitkamil Belediyesi, 4 mevsim boyunca çocukları ve gençleri takımın parçası olmaya davet ediyor.

Futbol altyapısında akademi modeli ile her yıl yüzlerce sporcuya eğitim veren Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep ve Türk sporuna kazandırdığı modern tesislerle futbol sevdalısı çocukların ve gençlerin evlerine yakın noktalarda eğitim almalarına da olanak sağlıyor. Gazikent Stadyumu'nda, Şehitkamil İlçe Stadyumu'nda ve Selahattin Eyyubi Semt Sahası'nda futbol spor okulu eğitimlerini gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, kısa bir süre önce hizmete açtığı Beykent Stadyumu'nda da futbol sevdalılarını meşin yuvarlığın başında buluşturuyor. Hafta boyunca gerçekleştirilen eğitimlere katılan öğrenciler, 2019-2020 futbol altyapı sezonunda 9 farklı yaş grubunda yeşil sahadaki yerini alacak Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nde forma giyme fırsatını elde edecekler.

Futbol akademisi çalışmalarında sporcularının teknik gelişimi kadar akademik ve sosyal gelişimlerine de büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, altyapı tesislerinde genç futbolcuları uzman eğitmenlerle sık sık bir araya getirerek kişisel gelişimlerini yakından takip ediyor. "Takımın Parçası Ol" sloganıyla küçük yaştaki futbol sevdalılarını çalışmalara davet eden Şehitkamil Belediyesi'nde futbol altyapısında görev yapan teknik heyet, futbola küçük yaşlarda başlamanın yeşil sahada öğrenmeyi hızlandırdığına dikkat çekerek, futbola başlamak isteyen küçük kramponları, velileriyle birlikte çalışmalar hakkında bilgi almak için futbol akademisi çalışmalarının gerçekleştirildiği tesislere davet ediyor.

HER YAŞ GRUBUNA FAKLI EĞİTİM MODELİ

4 farklı stadyumda gerçekleştirilen futbol akademisi çalışmalarında her yaş grubuna yönelik farklı bir eğitim modeli izlediklerini ifade eden Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi Sorumlusu Taner Özaykut, futbol akademisi çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Sporcularımız, tesislerimize geldiklerinde merak ettikleri birçok farklı soruyu bizlere iletiyorlar. Bu soruların başında ise 'her sene aynı şeyleri mi öğreneceğim' ve 'gelişimim nasıl ilerleyecek' yer alıyor. Tam da bu noktada biz de onlara her yaş grubunda izlediğimiz farklı eğitim modellerinden ve altyapıda izlediğimiz sistemli modelden söz ediyoruz. Her yaşın futbolda yapabilecekleri farklıdır. Bu yüzden futbol akademilerimizde her yaşa uygun bir antrenman programı uyguluyoruz. Futbolun bir oyun olduğunu sporcularımıza asla unutturmuyoruz. Şehitkamil Belediyemizin yürüttüğü Önce Öğren Sonra Eğlen projesinden birçok sporcu keşfettik. Bu projedeki mantığı sürecin başından sonuna kadar sürdürüyoruz. Temel amacımız, çocuklarımızın eğelenerek öğrenmeleri, önce iyi bir birey olarak yetişmeleri. 3 farklı stadyumda gerçekleştirdiğimiz futbol akademisi çalışmalarına Beykent Stadyumu'nda yürüttüğümüz çalışmalar da eklenince ailemiz daha da büyüdü. Sporcularımızın erken yaşta futbolla tanışmaları, yeşil sahada öğrenme hızını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle küçük yaştaki futbol sevdalılarını, velileriyle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere tesislerimize bekliyoruz."

Kaynak: Bültenler