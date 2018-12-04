Yeşil Sahada Empati

Yenimahalle Belediyesi'nin görme engelliler futbol takımı ile U-19 takımı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek amacıyla empati maçı yaptı.

Batıkent İnönü Semt Sahası'nda düzenlenen karşılaşmayı; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Erol Erdim, Türkiye Körler Vakfı Başkan Yardımcısı Erol Aydın, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri birlikte izledi.

Engelli, engelsiz herkes yaşamın bir parçası

Gözüne taktığı bantla müsabakanın ilk vuruşunu yaparak oyuna start veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Engelli, engelsiz herkes yaşamın bir parçası. Kimin ne zaman engelli olacağını yüce Allah'tan başka kimse bilemez. Onun için bizim toplum olarak görevimiz engelli, engelsiz ayrıştırmadan kentlerde yaşamı kolaylaştırmaktır. Engelli, engelsiz tüm bireylerin yaşamaktan mutlu olduğu kentleri oluşturmaktır. 10 yıl önce göreve geldiğimde sanki ilçemizde hiç engelli vatandaşımız yaşamıyormuş gibi engellilerle ilgili tek bir yatırım veya proje devralmadım. İlk işimiz engelliler birimini kurmak, başına da engelli bir kardeşimizi koymak oldu. İlçemizde ne kadar engelli vatandaşımız var, engel grupları, yaşları, meslekleri, ekonomik durumları nedir tespit ettirdik. O gün bugündür de onların yaşamını kolaylaştıracak her projeye destek olduk, her yatırımımızı onları da düşünerek hayata geçirdik" dedi.

Yaşar'dan engelli vatandaşlara 2 ayrı müjde

Başkan Yaşar, 2 ayrı müjde de vererek, "Ocak ayı sonunda Türkiye'de bir ilk olan engelli anaokulunu Karşıyaka'da açacağız. Ayrıca bu dönem çok istedim yetişmedi, önümüzdeki dönemde de tüm engel gruplarının faydalanabileceği bir Engelli Yaşam Merkezi'ni Yenimahalle'mize kazandıracağız" diye konuştu.

"Hiç kimse engelli olmak istemez"

Başkan Yaşar'a plaketle teşekkür eden Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Erol Erdim de "Hiçbir çocuk dünyaya engelli olarak gelmek istemez. Şu yaştan itibaren de hiçbirimiz engelli olmak istemeyiz. Ama maalesef engelli çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız var. Bize düşen onların sosyalleşmesini sağlamak, onların bizim gibi bir fert olduğunu tüm topluma öğretmektir" dedi.

Dostluk kazandı

"Empati karşılaşması" adı verilen ve görme engellilerin yaşadığı zor şartlara dikkati çekmek için gerçekleştirilen maç, karşılıklı atılan gollerle berabere bitti. - ANKARA