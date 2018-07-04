Yeşil Sahada Büyük İlgi Büyük Sevgi

Şehitkamil Belediyesi, 2018 yaz spor okulları kapsamında 3 farklı yeşil sahada 580 yıldız kramponu meşin yuvarlakla buluşturdu. Her fırsatta sporcularla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaz spor okulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Futbol sevdasıyla yaz tatilini yeşil sahada değerlendirmek isteyen çocukların adresi yine Şehitkamil Belediyesi Yaz Spor Okulları oldu. İlçenin 3 farklı noktasında Gaziantep'e hizmet veren statlarda 8 farkı yaş grubunda 580 yıldız krampon, hayallerinin peşinden koşacak. Eğitimlerin, Şehitkamil Belediyesinde görevli teknik adamlar tarafından titizlikle yürütüldüğü spor okulu çalışmalarında minik yaş gruplarına yönelik temel beceri ve koordinasyon parkurları ve branşla ilgili oyunlar, çalışmalar gerçekleştirilirken, ilerleyen yaş gruplarında çeşitli mevkilere göre hummalı bir mesai gerçekleştiriliyor. Şehitkamil Belediyesi Merveşehir İlçe Stadyumunda da gerçekleştiren yaz okulu eğitimlerinde yıldız kramponları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na yeşil-siyahlı sporcular, büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.

"Güvenli, sistemli ve eğlenceli bir çalışma ortamı sunuyoruz"

Uzun yıllardır gerçekleştirdikleri spor okulu ve altyapı çalışmalarıyla Gaziantep ve Türk futboluna büyük katkı sağladıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaz tatilini futbol branşı özelinde spor yaparak değerlendirmek isteyen öğrencilere güvenli, sistemli ve eğlenceli bir çalışma ortamı sunduklarını ifade etti. Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"2018 yılı Yaz Futbol Spor Okulumuz, çocuklarımızın büyük ilgisi ve velilerimizin çok değerli destekleriyle başarıyla sürdürülüyor. Belediyemize bağlı futbol sahalarında 8 farklı yaş grubunda 580 sporcu öğrencimiz çalışmalarda forma terletiyor. Bundan önceki süreçte futbol spor okullarımızda, akademi çalışmalarımızda ve kulüp altyapısında yetiştirdiğimiz altın kramponlar ile Gaziantep ve Türk futboluna önemli bir katkı sağlamıştık. Bundan sonraki süreçte de elimizdeki imkanlar doğrultusunda tesisleşme, eğitim ve organizasyon adına Gaziantep futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Her yıl olduğu gibi anne ve babalarımızın büyük ilgisi ile yüzlerce öğrencimiz futbol spor okulunda buluştu. Biz de değerli yavrularımıza güvenli, sistemli ve eğlenceli bir çalışma ortamı sunuyoruz. Ben bir kez daha çocukların spor alışkanlığı kazanması noktasında büyük fedakarlıkta bulunan değerli velilerimize ve çalışmaların büyük bir başarı ile yürütülmesinde emeği geçen tüm idarecilerimize, hocalarımıza ve teknik ekiplere yürekten teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP