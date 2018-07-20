Yeşil Sahada 1 Sezon 5 Şampiyonluk

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü 2017-2018 futbol sezonunda altyapıda 5 farklı kategoride şampiyonluk sevinci yaşadı. Yeşil-siyahlılar,bu özel başarı ile birlikte Gaziantep'i katıldıkları Türkiye şampiyonalarında da başarıyla temsil etti.

2017-2018 sezonu yeşil siyahlı kulübün başarılarla dolu tarihine altın harflerle yazıldı. Futbol altyapısında beş kez şampiyonluk ipini göğüsleyen yeşil siyahlı kramponlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen Türkiye Şampiyonası birinci ve ikinci etap müsabakalarında da başarılı sonuçlar elde etti. Futbol akademisi ve futbol spor okulunda küçük yaşlarda yeşil-siyahlı formayı giyen futbolcular, hayallerine giden yolda katıldıkları şampiyonalar, oynadıkları lig müsabakaları ve temposu hiç düşmeyen antrenmanlarda birbirinden önemli tecrübeler edindiler. U13, U14, U16, U17 ve U19 kategorilerde il şampiyonluğu yaşayan, U15 ligini 2.olarak bitiren ve U16 Türkiye Şampiyonası 1. etap müsabakalarında grup şampiyonu olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, elde ettiği başarılarla müzesine 1 sezonda 7 farklı kupa taşıdı.

Altın kramponlarımızı kutluyorum

Şehitkamil Belediye Spor Kulübünün 2017-2018 sezonunda elde ettiği başarıları değerlendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeşil-siyahlı altın kramponları gönülden kutladığını ifade etti. Fadıloğlu, "Futbol akademimizde temel eğitimlerini aldıktan sonra Şehitkamil Belediye Spor Kulübü formasıyla kadılıkları il, grup ve Türkiye Şampiyonalarında şehrimizi başarıyla temsil eden altın kramponlarımızı yürekten kutluyorum. 2017-2018 sezonunda katıldıkları tüm kategorilerde dereceye giren, 5 farklı kategoride şampiyonluk sevinci yaşayan ve ilimizi temsilen katıldıkları bölgesel ve ulusal şampiyonalarda yeşil sahada başarı dolu bir performans gösteren sporcularımızın ilerleyen yıllarda daha büyük başarılara imza atacaklarına olan inancımız tam. Futbol altyapımızda elde edilen sportif başarılar kadar sporcu öğrencilerimizin akademik başarıları, saha içindeki ve saha dışındaki centilmence tutum ve davranışları, topluma faydalı birey olma bilinci kazanmaları bizler için çok değerli. Çok şükür tüm sporcularımız, bu kriterlere uygun şekilde yetişiyor. Başarı grafiğinin yükselmesi adına çalışmalarımız devam edecek. Başarıların elde edilmesinde emeği geçen, destek veren başta değerli velilerimiz olmak üzere, değerli antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Çalıştık çok inandık ve başardık

Sezon öncesinde belirledikleri hedeflere ulaşmak için çok çalıştıklarını, yarıştıkları her kategoride yeşil sahaya adım attıkları ilk andan itibaren şampiyonluğa inandıkları ve bu emeklerinin sonunda hedeflerine ulaşmayı başardıklarını ifade eden Şehitkamil Belediyesi Futbol Direktörü Taner Özaykut, sezon sonu değerlendirmesinde, "2017-2018 sezonu öncesinde belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için çok çalıştık, yarıştığımız her kategoride şampiyonluk ipini göğüslemek adına inancımızı hiç kaybetmedik,hedeflerimize ulaşmanın, bu başarıları yakalamanın mutluluğu içerisindeyiz. Tüm sezon boyunca yeşil sahada yaptığımız mesaide hep destek ve ilgi gördük. Bu nedenle başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm değerli yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Başarılarda emeği geçen teknik ekipte görev yapan tüm değerli arkadaşlarımı ve sporcu kardeşlerimi kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP