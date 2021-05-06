Yeşil reçeteye tabi 17 bin hap ve bonzai ile yakalanan sürücüye gözaltı
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Yeşil reçeteye tabi 17 bin hap ve bonzai ile yakalanan sürücüye gözaltı

Yeşil reçeteye tabi 17 bin hap ve bonzai ile yakalanan sürücüye gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da, polisin araçta yaptığı aramada yeşil reçeteye tabi 17 bin 500 hap ile 12,5 gram bonzai ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'da, polisin araçta yaptığı aramada yeşil reçeteye tabi 17 bin 500 hap ile 12,5 gram bonzai ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Çorlu Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu araçta uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi. Takibe alınan araç, bir süre sonra durdurulurken, arama yapıldı. Koli içinde, yeşil reçeteye tabi 17 bin 500 hap ile 12,5 gram bonzai ele geçirildi. Sürücü K.T. ise gözaltına alındı. 


Yeşil reçeteye tabi 17 bin hap ve bonzai ile yakalanan sürücüye gözaltı
Yeşil reçeteye tabi 17 bin hap ve bonzai ile yakalanan sürücüye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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