Yeşil reçeteye tabi 17 bin hap ve bonzai ile yakalanan sürücüye gözaltı

TEKİRDAĞ'da, polisin araçta yaptığı aramada yeşil reçeteye tabi 17 bin 500 hap ile 12,5 gram bonzai ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.