Yeşil Pedallar Bisiklet Turu Burhaniye'de tamamlandı
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Yeşil Pedallar Bisiklet Turu Burhaniye'de tamamlandı

Yeşil Pedallar Bisiklet Turu Burhaniye'de tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Burhaniye ilçesinde Birleşmiş Milletler GEF-SGP Türkiye'nin desteği ile Ören-Adramyteion Derneği'nin öncülüğünde Eşpedal Derneği tarafından gerçekleştirilen 'Yeşile Çevir' projesi final turu ile tamamlandı.

Burhaniye ilçesinde Birleşmiş Milletler GEF-SGP Türkiye'nin desteği ile Ören-Adramyteion Derneği'nin öncülüğünde Eşpedal Derneği tarafından gerçekleştirilen 'Yeşile Çevir' projesi final turu ile tamamlandı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ekiplere hediyeler verdi.

Edremit, Havran ve Burhaniye'de bisiklet turları ile atölye çalışmaları yapan Eşdedal Derneği üyesi 15 görmeyen vatandaş, 15 copilot öncülüğünde Burhaniye'de final turu yaptı. Edremit Körfezinde 10 günden beri devam etkinliklerde final turu ile tamamlanmış oldu. Konukları Belediye önünde karşılayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, hediyeler verirken, görme engelliler ile birlikte bisiklet sürdü. Eşdedal Derneği üyelerini ağırlamaktan mutlu olduklarını anlatan Başkan Deveciler, bisiklet yollarını artıracaklarını söyledi. Konuklara hediye paketleri veren Develer, "Bu proje Havran'da başladı. Daha sonra Edremit'te devam etti. 2-3 gündür de ilçemizde devam ediyor. Burhaniye Belediyesi olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Arkadaşlarımız da mutlu oldular. Böyle etkinlikleri her zaman destekliyoruz. Bu dönem sonuna kadar bisiklet yollarını artırmak istiyoruz. Etkinliğe katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e teşekkür eden Eşpedal Derneği Başkanı Fatih Söylemez de, "Kampımızın finalini harika bir şekilde Burhaniye'de yaptık. Etkinliğimize 15 gören ve 15 görmeyen bisikletçi katıldı. Saatlerce bisiklet kullandık. Yokuşları tırmandık. Hep birlikte çadır kurduk. Çok güzel vakit geçirdik. Çok mutluyuz. Burada Burhaniye. Havran ve Edremit yerel yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Valimiz destek verdi ve bizimle görüştü. Kaymakamlarımız destek verdi. Ben Eşpedal Derneği olarak hepsine teşekkür ediyorum Balıkesir Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Sürekli arkamızda oldular. Sabriye hanım ve Adramytteion Derneğindeki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum Harika bir etkinlik gerçekleştirdik. Bundan sonrada bu işi geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi. Ören-Adramyttion Derneği Başkanı Doç.Dr.Sabriye Çelik Uğuz ise, Yeşil Pedallar bisiklet turlarımız ve atölye çalışmalarımız tamamlandı Hem bisiklet hem de sanat eğitimlerimiz oldu. Doğamızı ve kültürümüzü konuklarımıza anlattık. Bisiklet turlarının yanı sıra çocuklar için eğitim çalışmalarımız oldu. Sanat, müzik, ritim ve aynı zamanda şifa atölyeleri yaptık. 10 günlük coşkulu etkinliklerimiz tamamlandı. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Etkinliğe katılan konuklarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Yeşil Pedallar Bisiklet Turu Burhaniye'de tamamlandı
Yeşil Pedallar Bisiklet Turu Burhaniye'de tamamlandı
Yeşil Pedallar Bisiklet Turu Burhaniye'de tamamlandı
Yeşil Pedallar Bisiklet Turu Burhaniye'de tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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