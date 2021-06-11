Yeşil pasaportlu ihracatçıya aşı önceliği müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşil pasaportlu ihracatçıya aşı önceliği müjdesi

Yeşil pasaportlu ihracatçıya aşı önceliği müjdesi
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) girişimleri ile Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran yeşil pasaportlu ihracatçılar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) girişimleri ile Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran yeşil pasaportlu ihracatçılar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının Türkiye'de tek çatı kuruluşu olan TİM, uluslararası arenada ihracatçıların rekabetini kolaylaştırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda TİM'in girişimleri ile salgın döneminde ihracatçının pazarlara hızlı erişimine katkı sağlayacak, Türkiye'nin ihracat hacmini artıracak önemli bir karara imza atıldı. Alınan kararla, yeşil pasaport hamili ihracatçılar, koronavirüs aşısında öncelikli gruba alındı. Yeşil pasaportlu ihracatçılar, dünden itibaren sisteme girerek aşı randevusu almaya başladı.

"İhracatçımızın pazarlara erişimi kolaylaşacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracat ailesinin, dünyanın birçok noktasıyla doğrudan temas halinde olduğunu belirtti. Türk bayrağını 210 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracatçıların, ürünleri dünyaya hızla ulaştırmak adına, yoğun bir çalışma yürüttüklerinin belirtti.

Önemli ihracat pazarlarının aşı pasaportu uygulaması başlattıklarını, bu pazarlara erişimi alınan aşı kararının kolaylaştıracağının altını çizen Gülle, "Özellikle yeşil pasaport hamili ihracatçılarımızın seyahatlerinde problem yaşamaması adına hızla aşılanması önem arz etmekteydi. Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımızın aşılama programına dahil edilmesi, ihracat hacmimizi de olumlu yönde etkileyecektir. Talebimize olumlu cevap vererek her zaman olduğu gibi ihracat ailemize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Kocaéya teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Son dakika haberi! BAKAN AKAR; TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKILDI -1
Son dakika haberi! BAKAN AKAR; TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKILDI -1
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Murat Kurum Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Enis Arıkan Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeşil pasaportlu ihracatçıya aşı önceliği müjdesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 10:35:49. #1.15#

title