Yeşil önlük giyip tarihi ve turistik mekanların çevresini temizlediler

29.08.2019 14:52

Erzurum'da, Adalet Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında bir araya gelen ve Vali Okay Memiş ile protokoldekilerin de destek verdiği 40 hükümlü, çevre konusunda farkındalık oluşturmak için tarihi ve turistik mekanların çevresinde temizlik yaptı.

Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce organize edilen programda, denetimli serbestlikten faydalanan 40 hükümlü kent genelinde Abdurrahmangazi Mesire alanı, 15 Temmuz park ve piknik alanı, Olimpiyat Parkı ve piknik alanları, Karskapı Şehitliği, Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi, Yanık Dere Şehitliği ve Çifte Minareli Medrese içerisinde çevreye atılan çöpleri temizledi.

Programda, Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Emniyet Müdürü Salih Kaygusuz ve Denetimli Serbestlik İl Müdürü Mehmet Ofluoğlu da yeşil önlük giyinerek temizlik çalışması yaptı.

Vali Memiş, program sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yılda ortalama 1 milyon turistin ziyaret ettiği bölgede temizlik anlayışı içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Daha temiz turistik bölge istediğini anlatan Memiş, "Bu konu belediyelerimizin görevi olan bir alan. Bunu mutlaka iyi seviyeye getireceğiz. Bu konuda Cumhuriyet Başsavcımıza teşekkür ediyorum. Denetimli Serbestlik yasası kapsamında bu kardeşlerimiz bu konuda bize yardımcı oluyor. Ben ilin valisi olarak yerde gördüğüm çöpü alan biriyim. Hepimizin bu duyarlılıkta olması lazım." ifadelerini kullandı.

Başsavcı Bölükbaşı ise Erzurum Denetimlik Serbestlik Şube Müdürlüğü olarak yılda yaklaşık 5 bin 500 hükümlüye hizmet verdiklerini söyledi.

Hükümlülerin topluma kazandırılmalarına, toplumda daha iyi birey olmalarına ve kişisel gelişimlerine faydalı olacak faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Bölükbaşı, "Bu anlamda yaklaşık 3 gündür Erzurum'da çeşitli yerlerde temizlik faaliyeti içerisine giriyoruz. Hükümlü arkadaşlarımız canı gönülden bu faaliyetlere destek oluyorlar. Kamu kurumlarımızın bu arkadaşlarımızı kurumlarında yardımcı hizmetlerde katkı sağlamak suretiyle kabul ettikleri takdirde onlara faydalı olacaklarına, onların topluma kazandırılmalarına destek olacaklarını bilmek istiyoruz. Bu anlamda da desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA