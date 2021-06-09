Yeşil Nizip Mezarlığı'na hayırseverden cami desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşil Nizip Mezarlığı'na hayırseverden cami desteği

Yeşil Nizip Mezarlığı'na hayırseverden cami desteği
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Yeşil Nizip Mezarlığı'na hayırsever işadamı Hacı Mehmet Cankesen tarafından cami yaptırılacak.

Yeşil Nizip Mezarlığı'na hayırsever işadamı Hacı Mehmet Cankesen tarafından cami yaptırılacak.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile hayırsever işadamı Cankesen, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Sarı, ziyarette, Yeşil Nizip Mezarlığı'nın eksiklerinin giderilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda mezarlığın camisinin hayırsever iş insanı Hacı Mehmet Cankesen tarafından yapılacağını aktaran Sarı, mezarlığın idare bina ve hizmet binasının ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını kaydetti.

Fatma Şahin de Cankesen'e teşekkür ederek Nizip'in daha yaşanabilir hale gelebilmesi için kendilerinin de destek olacağını vurguladı.???????

Yeşil Nizip Mezarlığı'na hayırseverden cami desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Tan Taşçı Sarp Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Rıza Çalımbay Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeşil Nizip Mezarlığı'na hayırseverden cami desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 13:46:34. #1.13#

title