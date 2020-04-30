Yeşil mercimekte stoklar tükeniyor Geçen yıl üretimi sabit kalan, ithalatı ise yüzde 30 gerileyen yeşil mercimekte koronavirüs sonrası 6 kata kadar artan talep, stok sıkıntısına yol açtı.

Geçen yıl üretimi sabit kalan, ithalatı ise yüzde 30 gerileyen yeşil mercimekte koronavirüs sonrası 6 kata kadar artan talep, stok sıkıntısına yol açtı. Son üç ayda toptan fiyatları yüzde 30'dan fazla artan ürünü market raflarında bulmak zorlaştı.