YEŞİL-MAVİ YALOVA SERGİSİ AÇILIYOR - Haberler
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YEŞİL-MAVİ YALOVA SERGİSİ AÇILIYOR

YEŞİL-MAVİ YALOVA SERGİSİ AÇILIYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

MAVİ YALOVA SERGİSİ AÇILIYORYalova Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Erhan İkizkaya'nın objektifinden yansıyan birbirinden güzel Yeşil ve Mavi tonlarının yer alacağı fotoğraf sergisi, Yalova Kent Müzesi'nde yer alacak.

YALOVA (Habermetre) - YEŞİL-MAVİ YALOVA SERGİSİ AÇILIYOR

Yalova Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Erhan İkizkaya'nın objektifinden yansıyan birbirinden güzel Yeşil ve Mavi tonlarının yer alacağı fotoğraf sergisi, Yalova Kent Müzesi'nde yer alacak. 28 Aralık Salı günü saat 14: 30'da açılışı yapılacak olan sergi, 28 Aralık Salı ile 8 Ocak Cumartesi tarihleri arasında tüm vatandaşlara açık olacak.

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