Yeşil Mahallesinde saniyede 10 litre verime sahip suya ulaşıldı
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Yeşil Mahallesinde saniyede 10 litre verime sahip suya ulaşıldı

Yeşil Mahallesinde saniyede 10 litre verime sahip suya ulaşıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Yeşil Mahallesine sondaj kuyusu kazandırmak için başladığı çalışma kapsamında saniyede 10 litre verime sahip suya ulaştı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde sondaj açma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Selendi'nin Yeşil Mahallesine sondaj kuyusu açıldı. Mahallede bulunan doğal kaynak suyunun veriminin azalması üzerine başlanan sondaj çalışması kapsamında saniyede 10 litre verime sahip su elde edildi.

"Çalışma tam zamanında yapılıyor"

Mahalle Muhtarı Mithat Altınbaş, "Çalışma tam zamanında yapılıyor. Cazibeyle depomuza gelen suyumuz da azalma yaşanmaya başlamıştı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

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