Yeşil Mahalle'de yol açma çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri Yeşil Mahalle 1858 ve 1859 Sokak'ta yeni yol açma ve bordür döşeme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri Yeşil Mahalle 1858 ve 1859 Sokak'ta yeni yol açma ve bordür döşeme çalışmalarına başladı.

Modern ve kullanışlı yollarla kent merkezinin dokusunu değiştirmeye devam eden Nazilli Belediyesi; Yeşil Mahalle 1858 ve 1859 sokakta yeni yol açma ve bordür döşeme çalışmalarına başladı. 250 metre uzunluk ve 10 metre genişliğe sahip alanda kenar bordürlerin döşenmesi için harekete geçen ekipler, 1859 Sokak'ta ise iş makinaları ile 30 metre genişliğinde yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Kamulaştırma yapılmasının ardından yolun kullanıma açılacağını kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Kentimizde en fazla yapılaşmanın olduğu noktalardan biri Yeşil Mahalle. Bu nedenle saha ekiplerimizin çalışmalarının ardından gerek yol açma gerekse bakım ve onarım işlemlerinin hızla yapılması için ekiplerimiz bu noktalarda var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde tüm çalışmalarımıza hız verdik. Pekçok bölgeyi bayrama yetiştirmeye çalışıyoruz. Nazillimizde iyi ve güzel şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan yatırımlarla son yıllarda Yeşil Mahalle'nin çehresinin değiştiğine dikkat çeken Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, "Öncelikle Yeşil Mahalle'de yol çalışmalarımız devam ediyor. 1858'de kamulaştırma çalışmalarımız tamamlandı. Kaldırım çalışmalarımız sürüyor. Parke taşının döşenmesinin ardından yolumuz kullanıma açılacak. 759,1886 ve 717 Sokak'ta parke taşı döşenmesi için başkanımızdan sözümüzü aldık. Çalışmalarından dolayı başkanımıza ve fen işleri müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı