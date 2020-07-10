Yeşil Mahalle'de park yapım çalışmaları sürüyor
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Yeşil Mahalle'de park yapım çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Yeşil Mahalle 1872 Sokak ile 1857 Sokak'ın köşesinde bulunan yaklaşık bin metrekare alanda park yapım çalışmalarına başladı.

Yeşil Mahalle'de park yapım çalışmaları sürüyor
10.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:23

Nazilli Belediyesi ekipleri, Yeşil Mahalle 1872 Sokak ile 1857 Sokak'ın köşesinde bulunan yaklaşık bin metrekare alanda park yapım çalışmalarına başladı.

Özellikle yaz aylarında vatandaşların aileleri ile keyifli vakit geçirmelerini sağlamak ve ilçedeki yeşil alanların artırılması konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, park içerisine çocuk oyun alanı, fitness ve yeşil alanların ekleneceğini belirtti.

Pandemi süresi boyunca rutin belediyecilik faaliyetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadan vatandaşa hizmetin sürdüğünü ve normalleşme sürecinin başlaması ile çalışmaların artarak devam ettiğini vurgulayan Başkan Özcan; "Ekiplerimiz Nazillimizin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Hem köylerimizde hem de merkez mahallelerimizde gerek yol gerekse sosyal alan yapımı konusunda büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, öncelikli faaliyetlerimizi de göz önünde bulundurarak belli bir program çerçevesinde kentimizin tüm sorunlarına bir bir çözüm olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Özcan, "Şehrimizin her noktasında sıcak havaya aldırmadan büyük bir fedakarlıkla çalışan mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Onları yalnız bırakmamak, çalışmaları yerinde görmek, ivedilikle tamamlanıp halkımızın kullanımına açılmasını sağlamak adına makamımızı sokaklara kurduk. Halka hizmet Hakk'a hizmettir anlayışıyla Nazillimizin hizmetkarı olmaktan büyük şeref duyuyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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