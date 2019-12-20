YEŞİL KATEGORİDE ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEKİ KADIN GÖZALTINDA
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YEŞİL KATEGORİDE ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEKİ KADIN GÖZALTINDA

Ali ABLAY / İSTANBUL DHAİstanbul'da düzenlenen operasyonda, yeşil kategoride aranan teröristler arasında bulunan DHKP-C'li Oya A. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yüksel D. gözaltına alındı.

20.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:42
YEŞİL KATEGORİDE ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEKİ KADIN GÖZALTINDA

Ali ABLAY/ DHA

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yeşil kategoride aranan teröristler arasında bulunan DHKP-C'li Oya A. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yüksel D.  gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu kaldıkları adresler belirlenen DHKP-C üyesi Oya A. ile Yüksel D. için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, yeşil kategoride aranan teröristler arasında bulunan DHKP-C'li Oya A. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası Yüksel D. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete getirilerek sorguya alındı.

 


Kaynak: DHA
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