Yeşil Kart Başvurusu İçin Salı Son Gün

03.11.2019 12:46

Amerika'da çalışma ve yaşama hakkı veren Yeşil Kart (Greencard) çekilişine katılmak isteyenler, 5 Kasım Salı günü saat 12'ye kadar başvurularını yapabilir. New York Barosu avukatı Ayhan Öğmen başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları Amerika'nın Sesi'ne anlattı.