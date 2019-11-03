Yeşil Kart Başvurusu İçin Salı Son Gün

Yeşil Kart Başvurusu İçin Salı Son Gün

Amerika'da çalışma ve yaşama hakkı veren Yeşil Kart (Greencard) çekilişine katılmak isteyenler, 5 Kasım Salı günü saat 12'ye kadar başvurularını yapabilir.

03.11.2019 12:46

Amerika'da çalışma ve yaşama hakkı veren Yeşil Kart (Greencard) çekilişine katılmak isteyenler, 5 Kasım Salı günü saat 12'ye kadar başvurularını yapabilir. New York Barosu avukatı Ayhan Öğmen başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları Amerika'nın Sesi'ne anlattı.



VİDEO: Yeşil Kart Başvurusu İçin Salı Son Gün
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