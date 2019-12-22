Yeşil Kamanspor, evinde farklı galip geldi
Kırşehir 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nin 2.hafta açılış maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Yeşil Kamanspor, sahasında Yeşil Özbağspor ile karşılaştı.
Kırşehir 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nin 2.hafta açılış maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Yeşil Kamanspor, sahasında Yeşil Özbağspor ile karşılaştı.
Seyircisi önünde müsabakadan 12-0'lık farklı galibiyetle ayrılan Yeşil Kamanspor'da umutlar şampiyonluk için yeşerdi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Yeşil Kamanspor, Mucurspor'a 1-0'lık skorla mağlup olarak lige puansız başlamıştı. Kaman ilçe stadında oynanan müsabakaya taraftar da yoğun ilgi gösterdi. - KIRŞEHİR