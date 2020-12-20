YEŞİL IŞIĞI BEKLEMEDEN YOLA FIRLADI... GENÇ KIZIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
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YEŞİL IŞIĞI BEKLEMEDEN YOLA FIRLADI... GENÇ KIZIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

20.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:52
YEŞİL IŞIĞI BEKLEMEDEN YOLA FIRLADI... GENÇ KIZIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

BAŞAKŞEHİR'de marketten dönen genç kız, trafik lambasının yeşil yanmasını beklemeden yolun karşı tarafına geçmeye çalışınca hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

BAŞAKŞEHİR'de marketten dönen genç kız, trafik lambasının yeşil yanmasını beklemeden yolun karşı tarafına geçmeye çalışınca hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları ile saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Market alışverişinden dönen Yağmur Aybiçiçi, Esenkent-Bahçeşehir yolunda araç yoğunluğunun azalması üzerine karşı tarafına geçmeye çalıştı. Yolun bir yönünü gecen Aybiçici, diğer yöne geldiğinde trafik lambasının yeşile dönmesini beklemeyerek yola girdi.  Bu sırada Mehmet Sait B. yönetimindeki  hafif ticari araç, Yağmur Aybiçici'ye çarptı. Savrularak yere düşen genç kızın yardımına çevredekiler yetişti. Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine yaralıya  ilk müdahale olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yağmur Aybiçici'nin sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

YEŞİL IŞIĞI BEKLEMEDEN YOLA FIRLADI... GENÇ KIZIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
YEŞİL IŞIĞI BEKLEMEDEN YOLA FIRLADI... GENÇ KIZIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
YEŞİL IŞIĞI BEKLEMEDEN YOLA FIRLADI... GENÇ KIZIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
YEŞİL IŞIĞI BEKLEMEDEN YOLA FIRLADI... GENÇ KIZIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
YEŞİL IŞIĞI BEKLEMEDEN YOLA FIRLADI... GENÇ KIZIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
YEŞİL IŞIĞI BEKLEMEDEN YOLA FIRLADI... GENÇ KIZIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN

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