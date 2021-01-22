Yeşil ile beyazın buluştuğu Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı
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Yeşil ile beyazın buluştuğu Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı

22.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:55
Yeşil ile beyazın buluştuğu Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe'de, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle kayak sezonu açıldı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe'de, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle kayak sezonu açıldı.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan 900, 2400 ve 4500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin farklı illerinden birçok kayakseveri ağırlıyor.

Doğal güzelliği, ormanlarıyla çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi ağırlayan Yıldıztepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatili öncesinde yeterli kar seviyesine ulaşmasının ardından kapılarını kayakseverlere açtı.

Ilgaz Dağı Turizm İşletme Müdürü İlhan Dikmen, gazetecilere, kış sezonunun geç gelmesi nedeniyle sezonu da geç açtıklarını söyledi.

Tesisteki bütün hizmetlerin faaliyette olduğunu, ziyaretçileri beklediklerini anlatan Dikmen, "Kar önümüzdeki pazartesi gününden itibaren inşallah yeniden yağacak. Hava durumu onu gösteriyor. Pistlerimiz, otelimiz, kafeteryamız, bungalov evlerimiz açık. Hizmete teknik olarak hazırız." dedi.

Salgın nedeniyle kısıtlamaların olduğunu, tesiste de her türlü tedbirin alındığını belirten Dikmen, herkesi Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne beklediklerini söyledi.

Kayak yapmak için Ankara'dan gelen İdil Köker de geç de olsa kayak sezonunun açılmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Salgın nedeniyle uzun süre dışarı çıkamadığını, sezonun açılmasıyla doğaya çıktıklarını vurgulayan Köker, "Ankara'dan günübirlik ziyaret için uygun bir tesis. Bize uygun pistleri de mevcut. Kar yağması hem ülkemiz için hem de turizm için güzel oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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