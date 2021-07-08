Yeşil İklim Fonu Yeni Projeler için 500 Milyon ABD Doları Tutarında Finansmanı Onayladı

Güney Kore Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore merkezli Birleşmiş Milletler Yeşil İklim Fonu (GCF), yoksul ulusların küresel ısınmayla mücadelesine yardım etmeyi amaçlayan, yeni projeler ve programlar için 500 milyon ABD doları tutarında finansmanı onayladı.

Güney Kore Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore merkezli Birleşmiş Milletler Yeşil İklim Fonu (GCF), yoksul ulusların küresel ısınmayla mücadelesine yardım etmeyi amaçlayan, yeni projeler ve programlar için 500 milyon ABD doları tutarında finansmanı onayladı.

28 Haziran - 2 Temmuz arasında yapılan sanal bir toplantıda, GCF'nin yönetim kurulu yeni finansman ve akreditasyon tekliflerini tartıştı.

2010 yılının sonlarında başlatılan GCF, iklim değişikliğiyle ilgili sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için sanayileşmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere para aktarmayı amaçlıyor.

Kaynak: en. yna. co. kr

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre