Yeşil Hidrojen Konusunda Kamuoyu Yoklaması

AB Komisyonu 7 Eylül tarihinde, "Ufuk Avrupa" Programı kapsamında daha önce ilan edilen Avrupa Ortaklıklarından biri olan "Yeşil Hidrojen" konusunda bir kamuoyu yoklaması başlatmıştır.

AB Komisyonu 7 Eylül tarihinde, "Ufuk Avrupa" Programı kapsamında daha önce ilan edilen Avrupa Ortaklıklarından biri olan "Yeşil Hidrojen" konusunda bir kamuoyu yoklaması başlatmıştır.

Sözkonusu kamuoyu yoklamasının, 2021'de yeni Avrupa Araştırma Alanı'nın (ERA) bir pilot girişimi olarak başlatıldığı, bilim, endüstri, sivil toplum ve kamu idaresini bir araya getirerek, yeşil hidrojen konusunda bir kamu yönetimi oluşturmak amacıyla yapıldığı açıklanmaktadır.

Sözkonusu duyuruda ilgili tüm tarafların, yeşil hidrojen konusunda ortak bir stratejik araştırma ve yenilik gündeminin hazırlanmasına katkıda bulunmaya davet edildikleri belirtilmektedir. 26 Eylül 2021 tarihine kadar açık olacak olan kamuoyu yoklamasına (https://ec. europa. eu/info/news/public-consultation-green-hydrogen-2021-sep-07_en) adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Kaynak: Habermetre