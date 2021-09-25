'Yeşil Gece' projesinin İzmir ayağı yapıldı - Haberler
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"Yeşil Gece" projesinin İzmir ayağı yapıldı

AA / Meriç Ürer - Haberler | Teknoloji

Avrupa Komisyonunca desteklenen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Yaşar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İzmir ayağı organize edilen "Yeşil Gece - Ufuk 2020 Avrupa Araştırmacılar Gecesi Projesi" etkinliği,...

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Avrupa Komisyonunca desteklenen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Yaşar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İzmir ayağı organize edilen "Yeşil Gece - Ufuk 2020 Avrupa Araştırmacılar Gecesi Projesi" etkinliği, Avrupa şehirleriyle eş zamanlı gerçekleştirildi.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre İKÇÜ Yerleşkesi'nde Rektör Prof. Dr. Saffet Köse ev sahipliğindeki etkinliğe, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü, Çiğli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Yılmaz ile öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, İKÇÜ olarak ev sahipliği yaptıkları bu projenin tüm dünyada tabiata, kaynaklara, sürdürülebilirliğe, yeşil teknoloji ve bilime katkı sunacağına yürekten inandığını ifade etti.

Projenin İKÇÜ etkinlikleri koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Bakay, projenin amacının, gençlerin bilim insanı olma yolunda teşvik edilmesi, halkın bilimle buluşması ve bilim insanlarının halk için bilim yapmaya özendirilmesi olduğunu kaydetti.

Projede ilk ve ortaöğretim öğrencileri, İKÇÜ Kampüsü araştırma geliştirme laboratuvarlarında geliştirilen bilimsel projeleri yakından görme imkanı buldu.

Diğer projedeki diğer üniversitelerde de öğrenciler, araştırmacılarla buluştu.

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri
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