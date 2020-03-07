"Yeşil Gaziantep Projesi"nde fidanlar toprakla buluştu

07.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:06

27 milyon fidan dikiminin hedeflendiği "Yeşil Gaziantep Projesi" kapsamında Bağlarbaşı Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Bağlarbaşı Hatıra Ormanı'nda düzenlenen törenle fidanlar toprakla buluşturuldu.

27 milyon fidan dikiminin hedeflendiği proje kapsamında Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve öğrenciler, fidan dikip can suyunu verdiler.

Vali Gül, yaptığı konuşmada, Gaziantep'in bir önceki seneye göre daha yeşil bir görüntüye sahip olduğunu ve bu oranı daha da artırmak istediklerini belirtti.

27 milyon fidan dikmek istediklerine işaret eden Gül, "Bu diktiğiniz fidanlarla Gaziantep daha yeşil olacak. Bizlere başka bir vazife düşen konu da dikilen fidanları korumak. Sizler aslında fidanlara sahip çıkarken kendi geleceğinize sahip çıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin ise baharın gelmesiyle tabiatın uyandığını, yüreklere coşku geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyayı cennete dönüştürmek, kardeşçe yaşamak elimizde. Bunun için toprağı, suyu, havayı koruyacağız. Kendimizi koruyacağız. Mevlam büyük bir ekosistem kurmuş. Her şey bize emanet. Bu yüzden dünya artık 'Ekonomik değil, sürdürülebilir kalkınma' diyor. Sürdürülebilir kalkınmada da başa çevresel kalkınmayı koyuyor. Çevreyi ve insanı korumamız gerekiyor."

Kaynak: AA