Yeşil eriğin fiyatı çeyrek altınla yarışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeşil eriğin fiyatı çeyrek altınla yarışıyor

07.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:46

Tezgahlarda yerini alan yeşil eriğin kilo fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, fiyatı duyanlar şaşkınlık yaşıyor.

Tezgahlarda yerini alan yeşil eriğin kilo fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, fiyatı duyanlar şaşkınlık yaşıyor. Erik satan esnaf ise, "Tadına bakmaya kıyamıyorum çeyrek altın ile yarışıyor. Altın fiyatları düşüyor ama erik fiyatı düşmedi" şeklinde konuştu.

Yeşil erik hasadın yapılmasının ardından tezgahlarda yerini aldı. Tezgahlarda 14 tanesi 60 TL olan eriğin kilo fiyatı ise çeyrek altınla yarışıyor. Erik almak için tezgaha gelen vatandaşlar ise fiyatı duyunca almaktan vazgeçiyor.

"Altın fiyatları düşüyor ama erik fiyatı düşmedi"

İstanbul'da manav olarak çalışan bir esnaf, altın fiyatının düştüğünü ancak erik fiyatlarının düşmediğini ifade ederek, "Paketleri 60 TL. Paketlerin içinde 14 adet erik var. Tadına bakmaya kıyamıyorum çeyrek altın ile yarışıyor. Ben 1 kilodan daha az aldım 500 TL ödedim. Altın fiyatları düşüyor ama erik fiyatı düşmedi. Geçen sene aynı zamanlarda paketini 10 TL'ye veriyorduk eriğin. Hamile kadınlar istiyor. Fiyatı ne olursa olsun tezgahımıza koymak zorundayız" şeklinde konuştu.

-İHA-

Yeşil eriğin fiyatı çeyrek altınla yarışıyor
Yeşil eriğin fiyatı çeyrek altınla yarışıyor
Yeşil eriğin fiyatı çeyrek altınla yarışıyor
Yeşil eriğin fiyatı çeyrek altınla yarışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Sezen Aksu Hülya Avşar Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan
Spor Mustafa Er Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeşil eriğin fiyatı çeyrek altınla yarışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 09:49:19. #1.15#
title