Yeşil Enerji Yine Başardı 19 gölgesinde ilk 6 ayını kapatan rüzgar enerjisi, Avrupa'nın elektrik ihtiyacının %17'sini karşıladı.

COVID-19 gölgesinde ilk 6 ayını kapatan rüzgar enerjisi, Avrupa'nın elektrik ihtiyacının %17'sini karşıladı. İlk 6 ayda Türkiye'de 232 MW kurulum gerçekleştiğine dikkat çeken Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, pandemi sürecinde rüzgar enerjisinin tedarik zincirinde yaşanan aksamalara rağmen yeşil enerjinin başarısının bir kez daha kanıtlandığını, ülkemizin de bu süreçte daha aktif rol alması gerektiğini belirtiyor.

RÜZGAR ENERJİSİNİN HIZI KESİLMEMELİ

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) tarafından rüzgar enerjisinin ilk 6 aylık raporu yayınlandı. Koronavirüs gölgesinde geçen ilk 6 ayda Avrupa'da 3,9 GW'si karada ve 1,2 GW'si açık denizde olmak üzere 5,1 GW rüzgar enerjisi kurulumunun devreye alındığı belirtildi. Rüzgar enerjisi kara kurulumunda ilk 10'a giren Türkiye'nin pandemi sürecinde 232 MW kapasite kurulum gerçekleştirdiğini aktaran Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, özellikle rüzgar türbini bileşenlerinin üretimi ve montajı ile ithalatı ve birçok diğer sorunun ilk 6 aylık süreçte Türkiye rüzgar enerjisinin hızını kesse de ileriye yönelik alınacak eylemlerle bu açığın kapatılabileceğine dikkat çekiyor.

RÜZGAR: EN ETKİLİ VE EN UCUZ KAYNAK

Koronavirüs ile birlikte birçok sektörde gerilemeler yaşanırken rüzgar enerjisi sektörü direnç göstererek ilerlemeye çalışıyor. Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, hedeflerin gerisinde olunsa da istenilen seviyelere ulaşmanın rüzgar enerjisi sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte olabileceğinin altını çiziyor. Tüm dünyada geçerliliğini ve gerekliliğini defalarca kanıtlayan, en ucuz ve etkili enerji kaynağı olan rüzgara Türkiye'de sahip çıkılması gerektiğini belirten Aydın, TÜREB tarafından yapılan destek çağrılarına yönelik atılacak adımların rüzgar enerjisini koruyarak ileriye götüreceğine inandığını ifade ediyor.

"RÜZGAR ENERJİSİ, HEM EKONOMİ HEM İKLİM HEM DE GELECEK İÇİN ÖNEMLİ."

Devam eden COVID-19 salgını nedeniyle rüzgar endüstrisi tedarik zinciri ilk yarıyılda, özellikle rüzgar türbini bileşenlerinin üretimi, montajı ve alt bileşenlerinin Asya'dan ithalatı konusunda büyük aksamalar yaşadı. Avrupa fabrikalarının, özellikle de en çok etkilenen İtalya ve İspanya'dakilerinin geçici kapanmalar yaşadığına dikkat çeken Ali Aydın, böylesine etkilerin olduğu bir ortamda üretiminden kurulumuna, işletmesinden bakım ve onarım servislerine kadar güçlü diren gösteren rüzgar enerjisi sektörünün ileriye doğru yol kat etmesinin gelecek adına önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu kadar zorluğa rağmen Avrupa'da rüzgar enerjisi santrallerine yönelik 14 milyar euroyu aşan finansman desteğine de dikkat çeken Aydın, rüzgarın enerjisi için finansman desteğinin ülkeler tarafından sağlanmasının hem ekonomi hem iklim hem de gelecek adına en önemli avantajlardan biri olduğunu, Türkiye'nin de rüzgarına sahip çıkarak kurulum kapasitesini artırılması ve tedarik zincirindeki aksaklıklara çeşitli çözümler getirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye