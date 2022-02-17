Yeşil enerji kullanımıyla rekabet gücünü artıracak

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam Kabine Toplantısı sonrasında açıklanan yeşil büyüme stratejisi çerçevesinde rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına verilecek destekleri olumlu karşıladıklarını, bu kararların üretimdeki enerji sorununa çözüm olacağına, sanayicilerimizin kendi elektriğini üretmesine önemli katkı sağlayarak, ihracatta yeşil enerji kullanımıyla rekabet gücünü artıracağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti gibi mevcut desteklerin kapsamını genişleterek, güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler kapsamındaki yatırımların, 4. bölge desteklerinden yararlanmasının önünü açtıklarını açıkladı. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, küresel ölçekli enerji sıkıntısı karşısında dünyanın artık fosil kaynaklardan vazgeçerek yenilenebilir enerjiye yöneldiğini bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni enerji desteğini son derece olumlu bulduklarını ifade etti.

"Bu teşvik ve yatırımlar sanayimizin rekabet gücünü artıracaktır"

Başkan Küpeli açıklanan yeni enerji desteği ile sanayicinin ve üreticinin önündeki engellerin kaldırıldığını söyleyerek, "Malum ocak ayında yaşanan elektrik kısıtlaması nedeniyle üretime verilen ara, sanayimiz açısında zorlu günlerdi. Bu tür kısıntılarla yeniden karşı karşıya kalmamak adına en sürdürülebilir ve çevreci yol ise yerinde üretimdir. Bölgemizde faaliyet gösteren 802 firmamız var. Yaklaşık 600 megavat gücünde GES kurulabilecek, fabrikalarımızın çatıları bulunmaktadır. Sanayiciler bu alanda yatırım yapıp, kendi elektriğini kendi üreterek, kendi tüketmek istiyordu ancak yatırım konusunda önümüze birçok formalite çıkıyordu. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve enerji yatırımlarına ek teşvikler getiren bu karar ile sanayicilerimizin bu alanda daha fazla yatırım yapmasının önü açılmıştır. Bu şekilde önümüzdeki dönemde sanayimizin bu teşviklerle, ciddi miktarda GES ve rüzgar santrali kurmak konusunda çalışma yapacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu tür yatırımların OSB'lerin içinde yapılması durumunda tüm lisans, ruhsat ve izin süreçlerinin OSB Yönetimlerine devredilecek olursa, kamu da aylar süren bu süreçlerin OSB'ler bünyesindeki uzman personeller tarafından birkaç gün içinde sonuçlandırılması sağlanarak, yatırımların önü açılmış ve tüm süreçler hızlandırılmış olur. OSB'lerimiz bu süreçleri yönetecek ve idare edecek her türlü yeterliliğe ve yetkinliğe sahiptir. Sağlanan bu yeni teşvik unsurlarıyla birlikte firmalarımız ihtiyaç duydukları elektriği kendi bünyelerinde ve yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edebileceklerdir. İhracatımızın çok büyük bir kısmı AB ülkelerine ve ABD'ye yapılıyor. İhracat yaptığımız ülkeler ve firmalar, artık bizden üretimde yeşil enerji kullanılmasını özellikle talep etmeye başladılar. Bu teşvik ve yatırımlar sanayimizin rekabet gücünü artıracaktır" dedi. - ESKİŞEHİR

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