Yeşil Dönüşüme Nasıl Ayak Uyduracağız? Webinarı -30 Eylül 2021
Birliğimiz bünyesinde yürütülen Avrupa Yeşil Mutabakatı çalışmaları kapsamında, "Yeşil Dönüşüme Nasıl Ayak Uyduracağız? " başlıklı bir webinar dizisi başlatılmıştır.
Birliğimiz bünyesinde yürütülen Avrupa Yeşil Mutabakatı çalışmaları kapsamında, "Yeşil Dönüşüme Nasıl Ayak Uyduracağız? " başlıklı bir webinar dizisi başlatılmıştır.
30 Eylül 2021 tarihinde saat 14. 00'te kağıt ve kağıt ürünleri, mobilya ve orman sektörleri özelinde gerçekleştirilecek webinarın detayları ekte takdim edilmektedir.
Toplantıya https://webinar. tobb. org. tr adresinde yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz.
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