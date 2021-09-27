Yeşil Dönüşüme Nasıl Ayak Uyduracağız? Webinarı -30 Eylül 2021 - Haberler
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Yeşil Dönüşüme Nasıl Ayak Uyduracağız? Webinarı -30 Eylül 2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Yeşil Dönüşüme Nasıl Ayak Uyduracağız? Webinarı -30 Eylül 2021

Birliğimiz bünyesinde yürütülen Avrupa Yeşil Mutabakatı çalışmaları kapsamında, "Yeşil Dönüşüme Nasıl Ayak Uyduracağız? " başlıklı bir webinar dizisi başlatılmıştır.

Birliğimiz bünyesinde yürütülen Avrupa Yeşil Mutabakatı çalışmaları kapsamında, "Yeşil Dönüşüme Nasıl Ayak Uyduracağız? " başlıklı bir webinar dizisi başlatılmıştır.

30 Eylül 2021 tarihinde saat 14. 00'te kağıt ve kağıt ürünleri, mobilya ve orman sektörleri özelinde gerçekleştirilecek webinarın detayları ekte takdim edilmektedir.

Toplantıya https://webinar. tobb. org. tr adresinde yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz.

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