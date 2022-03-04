"Yeşil Dönüşümde Kadının Gücü" konferansı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Fransa İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında her yıl Fransız Sarayı'nda düzenlenen kadın istihdamı temalı konferansların 6'ncısı "Yeşil Dönüşümde Kadının Gücü" temasıyla bu yıl çevrim içi gerçekleştirildi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, TSKB, (AFD) ve Fransa İstanbul Başkonsolosluğu'nun iş birliğinde; her yıl "Dünya Kadınlar Günü" haftasında düzenlenen kadın istihdamı temalı konferanslar serisinin 6'ncısı, bu yıl "Yeşil Dönüşümde Kadının Gücü" konu başlığıyla 3 Mart Perşembe günü gerçekleştirildi. "Kapsayıcı Yeşil Dönüşümde Fark Yaratanlar" konulu panelin yer aldığı ve görsel sanatçı Deniz Sağdıç'ın konuk konuşmacı olduğu konferans pek çok önemli kurumun üst düzey yöneticisine ev sahipliği yaptı.

Konferansın açılış konuşmalarını; Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, AFD Grup Türkiye Direktörü Tanguy Denieul ve TSKB Genel Müdürü Ece Börü yaptı.

TSKB Ekonomik Araştırmalar Yöneticisi Cihan Urhan'ın yaptığı "İklim Değişikliği Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği" başlıklı sunumdan sonra gerçekleşen "Kapsayıcı Yeşil Dönüşümde Fark Yaratanlar" konulu panelin moderatörlüğünü ise TSKB Başekonomisti Burcu Ünüvar üstlendi.

Panelde AFD Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Mar Merita Blat, Turkcell Akademi Direktörü Rümeysa Kaymakçı, WWF İletişim Grup Müdürü Neyran Akyıldız ve Meltem Kimya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turan Şahin, kurumlarındaki kadın istihdamı ve iklim değişimiyle mücadele uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Konferansın kapanışında ise görsel sanatçı Deniz Sağdıç "Sürdürülebilirlik ve Sanat" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

"Kadın gücünün üretime dahil edilmesi ve yeşil dönüşümün kaldıraçlarından biri olarak kabul edilmesi gerekiyor"

Açıklamada konuşmasına yer verilen TSKB Genel Müdürü Ece Börü, kadınların; eğitime, üretime, sosyal hayata ve karar mekanizmalarına etkin katılımıyla, yeşil dönüşümün daha da hızlanacağının belirterek, "Kovid-19 bizlere dünya ekonomilerinin ani bir küresel krizle mücadele etmesinin ne denli zor olduğunu gösterdi. Bu sınavdan öğrenerek çıkmalıyız. Çünkü çok daha büyük bir ekonomik tahribat oluşturabilecek iklim krizinin öncü adımlarını duymaya başladık. Pek çok sektörde de iklim değişikliği kaynaklı risklerin iş gücü kaybına neden olacağı ve bundan en çok kadınların etkileneceği bir gerçek" ifadelerini kullandı.

2020 yılında dünyada yaşanan göçlerin yüzde 90'ından fazlasının sel ve fırtına kaynaklı gerçekleştiğini, bu göçlerin kitlesel işgücü hareketliliği de yarattığını aktaran Börü, "Eş zamanlı olarak pandemiyle ivme kazanan çok hızlı bir dijitalleşme sürecinden geçiyoruz. Kadınların yepyeni iş kollarının oluşmaya başladığı bu çağda dijital yetkinlik ve beceri uyumsuzluğu nedeniyle işgücü piyasasına erişememesi tüm dünya için büyük bir kayıp olur.

İşte tam da bu nedenle 'yeşil dönüşüm' ifadesini 'dijitalleşmeyle güçlendirilmiş kapsayıcı bir yeşil dönüşüm' olarak genişletmeliyiz. Çünkü dünyamızın sürdürülebilirliği için hepsinin beraber başarılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Finans sektörünün bu dönüşümün en kritik oyuncularından biri olduğunun altını çizen Börü şunlara vurgu yaptı:

"İklim krizi kaynaklı artan eşitsizlikleri azaltmak için özellikle kalkınma finansmanı pratiklerinin dikkatle izlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz de TSKB olarak, değerli iş ortaklarımız AFD ve Dünya Bankası ile geliştirdiğimiz kredi modelleri sayesinde firmalarımızda kadın istihdamına ve kadın dostu çalışma ortamlarının tesis edilmesine somut katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Aynı zamanda yeşil ve sürdürülebilir projeler de geliştirdiğimiz bu şirketler, sürdürülebilir kalkınma amaçları arasındaki sinerjik etkileşime iyi birer örnek teşkil ediyorlar. Pandemi de dahil olmak üzere iklim değişikliğine bağlı küresel sıkıntıların artacağı bir ortamda ve ortak hedefler en fazla 30 yıl sonrasını işaret ederken, bir an önce çözüm üretmek zorundayız. Kadın gücünün üretime dahil edilmesi ve yeşil dönüşümün kaldıraçlarından biri olarak kabul edilmesi için, etkin iş birlikleri kurarak gereken adımları hızla uygulamaya başlamalıyız."

"Kadınlar iklim projelerinin kilit paydaşları"

AFD Grup Türkiye Direktörü Tanguy Denieul, kadınların iklim projelerinin kilit paydaşları olduğunu, AFD olarak tüm finansman operasyonlarında iklim değişikliği ve eşitlik mücadelesinin hiçbir zaman birbirinden ayrılmaması için ortaklarıyla etkin diyalog halinde çalıştıklarını ifade etti.

Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, iklim krizinden ilk etkilenen grupta yer alan kadınların ve kızların iklim eylemine dahil edilmesinin önemli bir gereklilik olduğunu düşündüklerini belirterek, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenen, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir ekonomi perspektifinde deneyimlerin paylaşılmasına fırsat veren bu konferans TSKB ile AFD arasındaki iş birliğinin mükemmel bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.