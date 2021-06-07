Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın'dan Vali Canbolat'a Ziyaret
Vali Yakup Canbolat, Dünya Çevre Günü münasebetiyle ziyarette bulunan Gürsu Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Vali Yakup Canbolat, Dünya Çevre Günü münasebetiyle ziyarette bulunan Gürsu Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Kaynak: Habermetre