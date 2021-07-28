Yeşil çay pudrasından Detoks çayı üretildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşil çay pudrasından Detoks çayı üretildi

Yeşil çay pudrasından Detoks çayı üretildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇAYKUR tarafından, Japonlar'ın geleneksel çay seremonilerinde içilen, dünyada 'Matcha' olarak bilinen Karadeniz'in yeşil çay yapraklarından özel teknikle üretilen yeşil çay pudrasından, 'detoks' adı verilen çay geliştirildi.

ÇAYKUR tarafından, Japonlar'ın geleneksel çay seremonilerinde içilen, dünyada 'Matcha' olarak bilinen Karadeniz'in yeşil çay yapraklarından özel teknikle üretilen yeşil çay pudrasından, 'detoks' adı verilen çay geliştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tokyo ziyareti sırasında ikram edilen, dünyada 'matcha' olarak bilinen yeşil çay yapraklarından özel teknikle üretilen yeşil çay pudrası, Türkiye'de de üretildi. ÇAYKUR tarafından üretilen yeşil çay pudrasından çayın yanı sıra kek, kurabiye ve dondurma da yapılıyor. Çok güçlü antioksidan olduğu belirtilen yeşil çay pudrasından şimdi de 'detoks' adı verilen çay geliştirildi. Detoks çayı, antioksidan özelliği ile zayıflama, sindirimi kolaylaştırma ve bağışıklığı güçlendirmesi ile tercih ediliyor. Türkiye'de raflarda yerini alan çay, dünya pazarlarına ihraç edilecek.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 'detoks' adı verilen çayın içeriğinin organik yeşil çaydan üretildiğini belirterek "Kilo verme, zinde tutma, dinlendirici etkisi gibi farklı özellikleri var. 30 günlük kür kutusu halinde hazırladık. Matcha çayı sütle çok daha güzel oluyor. Tesislerimizde 'Matcha latte' olarak menülere konuldu. Siyah çaydan kimsenin vazgeçmesini istemiyoruz. Bunun yanında farklı tatlar denemek isteyenlere de süt katarak matcha çayı içmesini öneriyoruz. Her yaştan insanın içebileceği ve bağımlılık yapacağını düşündüğümüz bir çay. Pudra olarak kek, kurabiye, hatta ekmeğe bile konulabiliyor. Yeşil çay pudrasından süt ilave edilerek içilebilen farklı bir çeşidini de hazırladık. 'Mactha Latte' adı verilen çay fincana yarıya kadar 80 derece kaynar su, üzerine yeşil çay pudrası ve sıcak süt eklenerek hazırlanıyor. Kafeteryalarda tercih edilen sütlü çay tüketicilerden ilgi gördü" diye konuştu.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Yeşil çay pudrasından Detoks çayı üretildi
Yeşil çay pudrasından Detoks çayı üretildi
Yeşil çay pudrasından Detoks çayı üretildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Soylu: Memleket zor dönemdeyken Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz bileziklerini gönderdi
Soylu: Memleket zor dönemdeyken Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz bileziklerini gönderdi
Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi
İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fazıl Küçük Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sezen Aksu Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Abdullah Avcı Roger Schmidt Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeşil çay pudrasından Detoks çayı üretildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 19:26:32. #1.14#

title